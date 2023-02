Jörg Baumanns Trouvaillen Bremgarten sei «reich an heraldischen Denkmälern»: Genfer Forscher war einst begeistert von den Wappen Der Genfer Heraldiker Réginald de Henseler durchsuchte vor 100 Jahren das Bremgarter Urkundenbuch von 1648. Dabei faszinierten ihn vor allem die üppigen Familienwappen der Bremgarter Geschlechter. Honeggers und Henselers sind nur zwei der Familien, deren Stammbäume das Städtchen prägten.

Das üppig gestaltete Wappen der Familie Honegger in Bremgarten zeigt mehrere Männerrumpfe, denen je ein Rebzweig aus den Ohren wächst. Archiv / Ursula Semeraro-Honegger

Im Stadtarchiv von Bremgarten befindet sich das Urkundenbuch oder «Compendium Honegger» von 1648. Dieses ist der Schlüssel in der Hand eines jeden Wappenexperten. Der Heraldiker Réginald de Henseler aus Genf staunte vor 100 Jahren nicht schlecht, als er das Buch vor sich sah und die auf Pergament gemalten Familienwappen der Buocher, Fleckenstein, Guomann, Henseler, Honegger, Im Hoff, Mutschlin, Meyenberg, Sager, Usterin, Weissenbach und Wiederkehr studieren konnte.

Die kleine Stadt an der Reuss sei wider Erwarten reich an heraldischen Denkmälern, schreibt de Henseler in seinem 1922 für die Zeitschrift «Schweizerisches Archiv für Heraldik» verfassten Aufsatz über 66 Familienwappen aus Bremgarten – von Barnburt bis Zimmermann. Es ist denkbar, dass er an seine Vorfahren namens Henseler gedacht hat, die früher in Bremgarten prominent vertreten waren.

Ein Knabe in gelbem Rock und ein halbes goldenes Mühlrad

Ein Hauptmotiv im Henseler-Wappen ist ein heranwachsender Knabe in gelbem Rock, das andere ein halbes goldenes Mühlrad. Das schmucke Henselerhaus, ein Fachwerkbau aus dem 17. Jahrhundert im Kirchenbezirk in der Bremgarter Unterstadt, erinnert laut dem Bremgarter Lokalhistoriker Heinz Koch an die Lehrerfamilie Henseler, die im Haus wohnte. Es war früher Sitz der Ehrenkaplanei.

Um 1700 bestanden in Bremgarten nicht weniger als zehn Kaplaneien, schrieb der Bremgarter Historiker Eugen Bürgisser in einem Beitrag. Die Kapläne hatten die in den Pfrundbriefen auferlegten wöchentlichen Messen zu lesen. Sie waren auch bei den Gedächtnisgottesdiensten und täglich beim Hochamt dabei. In die Seelsorge liessen sich die Kapläne aus zeitlichen Gründen aber nicht richtig einspannen.

Wappen der Honegger: Mannsrumpfe mit Rebzweigen in den Ohren

Üppig ist – dem einstigen grossen Einfluss entsprechend – das Wappen der Familie Honegger gestaltet, um ein anderes Beispiel aus der Wappensammlung zu nehmen. Gleich mehrfach sind darauf Mannsrumpfe dargestellt, aus deren Ohren je ein Rebzweig wächst. Die Honegger stammen vermutlich vom schwäbischen Geschlecht von Hohenegg ab. Sie erwarben 1452 das Bürgerrecht von Bremgarten. Hauptmann Rudolf Honegger fiel 1476 während der Burgunderkriege bei Murten.

Während 300 Jahren waren die Honegger im Kleinen und Grossen Rat von Bremgarten vertreten, 1502 bis 1798 hiessen zwölf Schultheissen Honegger. Nach Anfang des 18. Jahrhunderts wurden die alten Ratsgeschlechter wie die Meyenberg, Honegger, Henseler oder Ryser in den Urkunden oft als Edel bezeichnet, als «Nobilis dominus» oder «Dominus».

Bonaventura Honegger, Sohn des Schultheissen und Klosteramtmanns von Muri, stieg im 17. Jahrhundert bis zum Abt des Klosters Muri auf. Er soll im Ersten Villmergerkrieg 1656, zwei Jahre nach der Wahl zum Abt, durch sein kluges Verhalten den Sieg der katholischen Truppen beschleunigt haben.

Berühmte Bremgarterin als Reformerin

Die Familie Weissenbach entlehnte ihren Namen dem gleichnamigen Weiler bei Boswil. Sie wird 1499 erstmals als Bürgerfamilie in Bremgarten erwähnt und betrieb während mehr als hundert Jahren die Wällismühle in Bremgarten. Neben Müllern brachte sie auch Wirte, Handwerker, Juristen, Offiziere und zahlreiche Geistliche hervor, im 17. Jahrhundert etliche Gross- und Kleinräte und im 18. Jahrhundert drei Schultheissen von Bremgarten.

Die Familie Weissenbach war nach dem Umsturz 1803 und der Gründung des Kantons Aargau neben der Familie Weber als einzige noch im Bremgarter Stadtrat vertreten, bis 1850 zeitweise mit drei der sieben Mitglieder. Elisabetha Josepha Weissenbach (1833–1884) ging in die Geschichte ein, weil sie die erste Oberlehrerin und Inspektorin der aargauischen Handarbeitsschulen war und den Unterricht fundamental verbesserte.

Es besteht die irrige Meinung, dass nur privilegierte Familien ein Wappen tragen dürfen. Das ist nicht richtig. Jede Person in der Schweiz darf ein Wappen führen und muss sich nicht registrieren lassen. Jedoch geniesst das Wappen wie der Name den Schutz der Persönlichkeitsrechte. Wappen erloschener Familien anzunehmen, ist allerdings verpönt.