Auf dem Lindenberg gibt es auf der Aargauer Seite maximal vier Windkraftanlagen, auf der Luzerner Seite eine. Diese Information war neu an der Veranstaltung der Windpark Lindenberg AG in Beinwil. Neu war auch, wie die Windparkbetreiber die Vorbereitungen gestalten wollen: Mit einer Begleitgruppe werden Betroffene, Behörden, Organisationen und Experten ins Boot geholt, um so das langwierige Planungs- und Bewilligungsverfahren breit abzustützen.