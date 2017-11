Dem Baugebiet Langweid Nord kommt eine Schlüsselposition in der Gemeinde zu. Es dient nicht nur der baulichen Weiterentwicklung der Zentrumsgemeinde, sondern wird den Raum zwischen dem gewachsenen Ortzentrum Oberdorf im Osten und dem neueren Ortsteil Freudenberg füllen. Von den gut 27 000 Quadratmetern Gesamtfläche gehören 80 Prozent der Gemeinde selber. Jetzt macht sich Sins an die Planung des Baugebietes; für das 2014 neu eingezonte Gelände besteht Gestaltungsplanpflicht.

Der Gestaltungsplan sorgt für eine verdichtete, zeitgemässe Wohnform mit attraktiven und individuellen Aussenräumen, hält der Gemeinderat fest. Nördlich und südlich bildet der offene Landschaftsraum die Grenzen, gegenüber der westlich angrenzenden Wohnüberbauung ist ein mindestens 30 Meter breiter Grünkorridor freizuhalten. Im Rahmen einer Nachverdichtung kann das Baugebiet dann zu einem Zusammenschluss der beiden Ortsteile Oberdorf und Freudenberg führen.

Planungswettbewerb

Um die potenzielle Qualität der neuen Überbauung Langweid in einem Gestaltungsplan zu sichern, will der Gemeinderat die Planung in einem Wettbewerb konkretisieren. «Der Planungswettbewerb für Architekten ist sinnvoll, weil die Planung ein grösseres Gebiet betrifft und wichtige öffentliche Interessen im Spiel sind, die grosse Beachtung erfordern», schreibt der Gemeinderat. Ausserdem seien unterschiedliche Rahmenbedingungen und Grundeigentümer vorhanden. Bedeutende raumplanerische Anliegen würden schliesslich neue Lösungsansätze erfordern.

Der Gemeinderat wird im weiteren Planungswettbewerb und beim Gestaltungsplan fachlich durch das Büro für Bauökonomie, Luzern, begleitet. Später folgende Entscheide über die Rolle der Gemeinde bei der Realisierung einer künftigen Überbauung liegen wieder bei der Gemeindeversammlung. Der erste Entscheid über die Planung und Projektierung ist nun an der Gemeindeversammlung vom 22. November traktandiert.

Zentrumsgemeinde

In Sins war das rechtskräftig ausgeschiedene Bauland zu 93 Prozent überbaut, als es 2013 darum ging, eine Anpassung des Richtplanes für die Nutzung der beiden Gebiete Langweid Nord und Süd vorzunehmen. Sowohl der Regionalplanungsverband Oberes Freiamt als auch der Regierungsrat erachteten die vorgeschlagenen Ein- und Umzonungen als richtig und massvoll.

Sie würden es Sins ermöglichen, seine Aufgaben als Zentrumsgemeinde zu erfüllen. Im Mitwirkungsverfahren sprachen sich Grüne Aargau, Grünliberale Aargau, der Bauernverband Aargau, Birdlife Aargau, der WWF und sieben Private gegen die Anpassungen aus.