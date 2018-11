Der Christchindli-Märt im Reussstädtchen lockt seit Jahren Besucher von nah und fern an. Doch von so fern wie diesmal haben sie sich noch nie angemeldet. «Ein Car kommt sogar aus Rom, das hatten wir noch nie», verrät Uschi Huber. «Aber ob der Papst auch mitfährt, ist nicht ganz sicher», fügt sie schmunzelnd hinzu.

Diese Auskunft zeigt, mit wie viel Spass die Organisatoren bei der Arbeit sind, und das, obwohl es kein Klacks ist, einen Markt auf die Beine zu stellen, der in guten Jahren über 100'000 Besucher anlockt. Etwa 200 Freiwillige werden auch dieses Jahr wieder im Einsatz sein, dazu 300 Marktfahrende mit ihren Ständen und verschiedene Vereine, die ihre Beizli betreiben. Für all das ist gesorgt. «Jetzt hoffen wir einfach, dass das Wetter uns nicht so schlecht mitspielt wie im vergangenen Jahr, als wir den Markt am Sonntag wegen des Sturms frühzeitig beenden mussten», sagt Marktchef und Regionalpolizist Walter Friedli.