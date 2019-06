Es ist bestätigt: Nachdem das allererste Wums, das Wikinger- und Mittelalter-Spektakel in Hilfikon, letztes Jahr ein solcher Erfolg war, darf es erneut stattfinden. Dabei gab es Einsprache von unerwarteter Seite: Die Jäger gelangten an den Villmerger Gemeinderat und wollten das Festival verbieten lassen. Allerdings nicht, weil die Organisatoren oder Besucher etwas beschädigt hätten. «Es ging ihnen darum, dass auf dem Gelände das Jahr hindurch schon genug läuft, sodass die Tiere nicht noch mehr gestört werden sollen. Sie haben Angst, dass die Tiere abwandern könnten», berichtet Jera, die mit ihrem Mann Höiu die Idee zum Wums hatte. Der Gemeinderat findet nicht, dass das Festival deswegen nicht stattfinden dürfte. «Es soll eine Probe sein. Wenn auch diesmal alles so ruhig und friedlich abläuft wie beim ersten Mal, könnte das ein Grundsatzentscheid sein, sodass wir vielleicht auch künftig ein jährliches Wums auf dem Motocrossgelände feiern dürfen», erklärt Höiu. «Wir wollen den Jägern aber auch entgegenkommen. So wird es eine Sperrzone zwischen Festgelände und Wald geben und ein striktes Wald-Betretverbot.»

Nur Feuer und Laternen

Ruhig und friedlich war das erste Wums tatsächlich. Besonders der Marktplatz im Talkesselchen zwischen den Hügeln war ein idyllischer Ort. «Wir lassen bewusst ausser den Konzerten keine Musik laufen», erklärt Jera. Auch die Nacht wird einzig mit Feuern und Laternen erhellt. Alles soll so authentisch wie möglich sein. Darum braucht das Hauptorganisatorenpaar auch keine Nachnamen, die gabs im Mittelaltern schliesslich auch nicht.

