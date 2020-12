Jetzt ist auch der Dampfkessel weg - Erinnerungen an 1930

Es brauchte zwei Bagger, um den 12 Tonnen schweren Dampfkessel hochzuheben. Gestern manövrierten zwei Baggerfahrer der Firma Hubschmid das metallene Ungetüm auf einen Anhänger. Dann wurde es vom Hof der ehemaligen Färberei Stäger in Villmergen, wo bis vor kurzem noch die Erusbach-­Brauerei daheim war, zur Entsorgung abtransportiert. Schon bald wird nur noch der Hochkamin an die 1883 gegründete ursprüngliche Stroh- und spätere Garn-Färberei erinnern.

Dabei schien die Anlieferung des Dampfkessels im Jahr 1930 ein wahres Spektakel gewesen zu sein. So zumindest notierte es der Freiämter Mundartdichter Robert Stäger in seinem Tagebuch. «Der Dampfkessel trifft ein, das ist ein Dorfereignis», schrieb er. Sein Sohn Lorenz Stäger entdeckte die Auszüge in den alten Tagebüchern.

1930 brauchte es zwei Traktoren und eine Walze

«Am Dienstag, den 16. September, wird der Kesselwagen aufgeladen, das halbe Dorf nimmt daran schon teil. Am selbigen Abend wird die Probefahrt mit der Dampfwalze und dem leeren 100 Zentner (5 Tonnen, Anm. d. Red.) schweren Wagen vollführt. Resultat: negativ. Ein Randstein plumpst mitsamt Stange in den Bach», schrieb Robert Stäger. Seinem Bruder Oskar (1904 bis 1963) gehörte damals das Familienunternehmen, das wichtig war für die Freiämter Strohindustrie.