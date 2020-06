Jeder Schüler hat eine Schutzmaske dabei: So sieht der Corona-Alltag an der Kanti Wohlen aus

«Wir versuchen grössere Ansammlungen oder Gruppen zu vermeiden. Nur jeweils eine Abteilungshälfte der Schüler besucht den Unterricht, die anderen sind zu Hause. Nach einer Woche wechselt das System, welches bis zu den Sommerferien so bestehen bleibt. Die Umsetzung der Abstandsregel wird uns auch vereinfacht, in dem knapp 200 Maturanden und Fachmittelschüler bereits nicht mehr hier sind», sagt Rektor Matthias Angst.

In normalen Zeiten herrscht im Foyer der Kantonsschule Wohlen über Mittag ein wuseliger Betrieb. Ein Kommen und Gehen, eine gewisse Aufregung ist bemerkbar. Von all dieser Stimmung gabs in dieser ersten Woche und dem Wiederbeginn nach dem Corona-Lockdown nichts zu spüren. Der Alltag ist mit den Schutzmassnahmen eingeschränkt. Statt der üblichen rund 800 Schülerinnen und Schüler kommen aktuell täglich nur rund 300 physisch vor Ort.

Ein Blick in die Klassenzimmer zeigt: Auch hier ist nichts normal. Statt in der gewohnten U-Form sind alle Pulte mit Abstand frontal nach vorne ausgerichtet. «In allen Zimmern stehen auch Desinfektionsmittel, Seife, Wasser und Handtücher zur Verfügung. Zudem hat jede Schülerin und jeder Schüler eine Schutzmaske auf sich, die in bestimmten Situationen, in denen der Abstand längere Zeit nicht eingehalten werden kann, getragen werden muss», erklärt Rektor Angst.

Die Prüfungen werden weiterhin in der ganzen Abteilung geschrieben. Dazu hat die Kanti in der Aula und einer Turnhalle Prüfungsräume mit je rund 50 Tischen eingerichtet, die Platz für zwei Abteilungen gleichzeitig bieten. «Weder Schüler noch Lehrpersonen halten zurzeit Prüfungen im gewohnten Klassenzimmerumfeld ab», sagt der Rektor.