Das muss man, wie eine Erdbeere, genüsslich kosten: Wenn das Wetter schön mitmacht, werden in der Schweiz pro Tag rund 150 Tonnen Erdbeeren geerntet. «30 Tonnen pro Woche sind im Aargau normal», stellt Willi Staubli, Beeren- und Obstbauer in Muri sowie Präsident der Vereinigung Aargauischer Beerenpflanzer, fest. Er selber produziert auf seinem Hof auf vier Hektaren Erdbeeren an und vermarktet den grössten Teil direkt im Hofladen, sein Sohn pflegt in einer separaten Linie Bio-Erdbeeren. «Erdbeeren», zeigt Staubli auf, «geben das ganze Jahr Arbeit.» Gepflanzt wird im Juli oder August, danach müssen die Pflanzen gepflegt und – je nach Witterung – vor Frost und Nässe geschützt werden.

Zehn Kilo pro Stunde

Die Ernte schliesslich ist anstrengend, «Knochenarbeit», wie Staubli sagt. Pro Stunde sind von guten Pflückern rund zehn Kilo zu schaffen. Ihm helfen jeweils 15 Leute aus Polen und Rumänien. Vermarktet werden die Früchte regional. «Kurze Transportwege erlauben es uns, wirklich reife Früchte in den Verkauf zu bringen.»

Nachdem es zu Ostern nach einer frühen Ernte ausgesehen hat, haben die tiefen Temperaturen wieder eine Korrektur gebracht. «Jetzt sind wir wieder im normalen Jahresablauf.»