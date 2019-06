Fast 400 Rehkitze dank Drohne gerettet

In der Schweiz sterben jährlich mehrere tausend Rehkitze bei der Heuete. Der angeborene Drückinstinkt veranlasst die Rehkitze, sich bei Gefahr still zu verhalten und sich an den Boden zu pressen. Nach zwei bis drei Wochen verliert sich dieser Instinkt, dennoch verlassen sich die Jungtiere, wie auf www. rehkitzrettung.ch festgehalten wird, immer noch auf ihre gute Tarnung und springen erst auf, wenn die Gefahr auf wenige Meter herangekommen ist – zu spät, um sich vor einer Mähmaschine in Sicherheit zu bringen.

Die herkömmliche Methode zur Rehkitzrettung ist das sogenannte Verblenden: Mit Fahnen und/oder Ballonen werden die Rehgeissen veranlasst, ihre Kitze aus dem zu mähenden Bereich zu holen. Die sicherste ist allerdings der Einsatz mit der Drohne und Wärmebildkamera. So konnten in den letzen Jahren in der Schweiz bereits über 394 Rehkitze gerettet werden. Das Konzept wurde an der Berner Fachhochschule für Agrar-, Forst und Lebensmittelwissenschaften entwickelt. (es)