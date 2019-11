«It kills the atmosphere»: Verzaubertes Publikum bei «Musig im Pflegidach»

Plötzlich erklingen flötenartige Klänge. Das Keyboard von Aaron Parks gibt sehr hohe Töne von sich. Es wird gespannt zugehört, und man ist fasziniert über diese scheinbar wirren Keyboard-Kompositionen. Erinnerungen an ein dschungelartiges Ambiente kommen auf. Diese künstlerische Abwandlung von Tönen erzeugt Parks mit dem Synthesizer. Diese sind computergesteuert, das System dafür hat Parks selber kreiert. Mit dem Keyboard können viele Töne auf einmal gespielt werden, aber sie können nicht lange gehalten werden. Dies umgeht Parks mit seinem eigenen System von Klängen. «Hearing a piano solo isn't something that makes you think, that something special is going to happen», erklärt der 36-jährige Amerikaner. Er allein am Klavier sei nichts besonders Interessantes oder Spannendes. «Die Symbiose zwischen Gitarre und Klavier machen diese Band einzigartig. Das Zusammenspiel und die Einheit, als die sie auftreten, ist einfach fett», so wird die Band «Little Big» von den Zuschauern Mathieu Friz, Mathias Brehle und David Krähenbühl beschrieben. Es wird eine spannende Leichtigkeit in den Solos, mit der überraschenden Schnelligkeit in gewissen Passagen vereint.

Attention, Earthlings Der gleichnamige Song soll auf den Klimawandel aufmerksam machen, weist Parks hin. Es folgt keine Reaktion der Zuschauer. Der Pianist entgegnet: «Yeah, that’s the usual reaction I get. It kills the atmosphere, so to speak». (Ja, das ist die übliche Reaktion, die ich auf das [diese Ansage] kriege. Es tötet sozusagen die Atmosphäre.) Mit diesem Wortspiel meint er, dass der Klimawandel nicht nur die (Erd)atmosphäre tötet, sondern als Thema, auch die Atmosphäre im Konzertsaal. Obwohl er sehr viel fliegt, stellt er sich auf die Seite der Klimaaktivisten und setzt sich für sie ein, dies erscheint auf den ersten Blick paradox. Aber laut Parks bedeute Mensch zu sein, auch Hypokrit [Heuchler] zu sein. Damit meint er, dass es heutzutage fast unmöglich sei, konsequent klimaneutral zu leben. Das Mindeste, was er gegen den Klimawandel unternehmen kann, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen durch seine Songs.