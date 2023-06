Islisberg Vorerst keine Tempo-30-Zone: Mit diesen Massnahmen sollen die Strassen sicherer werden Seit mehreren Jahren ringen die Bevölkerung und der Gemeinderat von Islisberg um eine gute Lösung für sicherere Strassen. Nun haben sie einen gemeinsamen Nenner gefunden – und an der Gemeindeversammlung einen Kredit genehmigt. Eine signalisierte 30er-Zone wird es vorerst aber nicht geben.

An der Gemeindeversammlung Islisberg stimmt die Bevölkerung einer Tempo-30-Zone zu, unter anderem auf der Dorfstrasse. Bild: Melanie Burgener

In Islisberg ist die Welt noch in Ordnung. So jedenfalls scheint es, wenn man ins idyllische Dorf am äusseren Zipfel des Freiamts fährt. Doch wenn es um die Sicherheit auf ihren Strassen geht, können die rund 700 Einwohnenden auch laut werden – oder wie Ammann Rolf Roth sagt, «die Köpfe zusammenschlagen.»

Schon seit mehreren Jahren kämpfen einige Islisbergerinnen und Islisberger um eine Verkehrsberuhigung. Denn die Strassen mit den Kuppen und engen Kurven sind tückisch – besonders für Kinder, wie an den vergangenen Gmeind bemängelt wurde.

An der Gmeind am Mittwochabend fanden Bevölkerung und der Gemeinderat einen gemeinsamen Nenner. Mit grosser Mehrheit genehmigten die 94 anwesenden von insgesamt 476 Stimmberechtigten die geplante Verkehrsberuhigung mittels Markierungen und Verengungen.

«Nur wenige Fahrzeuge fahren schneller als 30 km/h»

Bereits 2021 wurden in Islisberg Unterschriften für die Einführung einer Tempo-30-Zone gesammelt. An der Sommergmeind 2022 wurde ein Antrag gestellt: Der Gemeinderat solle ein Sicherheitsgutachten für eine solche Temporeduktion in Auftrag geben. Er wurde grossmehrheitlich abgelehnt.

Im November war dann ein Verpflichtungskredit von 31’000 Franken für die Einführung von 30er-Zonen auf mehreren Strassen im Dorf traktandiert. Viele begrüssten diese Massnahme, monierten jedoch, dass man zusätzlich den Schulweg sicherer machen müsse. Der Antrag wurde zurückgewiesen, der Gemeinderat sollte diesen nochmals überarbeiten.

Mit ihren Kuppen sind die Strassen in Islisberg tückisch. Aus diesem Grund fährt heute kaum jemand mit den erlaubten 50 km/h durchs Dorf. Bild: Melanie Burgener

«Daraufhin haben wir Verkehrsmessungen durchführen lassen und sind mit einem Verkehrsplaner die Strassen abgelaufen», erklärt Gemeinderat Patrick Stutz. Die Messungen hätten dieselben Resultate ergeben wie schon andere zuvor. Nämlich, dass 85 Prozent der Autolenkenden deutlich unter den erlaubten 50 km/h fahren. «Nur wenige Fahrzeuge fahren schneller als 30 km/h», heisst es in der Botschaft.

Damit die Kanzelstrasse nicht mehr zur Eisbahn wird

Vom Kanton werde in solchen Fällen empfohlen, auf Tempo 30 zu verzichten und stattdessen Fussgängerlängsstreifen-Markierungen zu erstellen. Das ist nun auch in Islisberg vorgesehen.

An der Dorf- und der Hausmattstrasse sind die genannten Markierungen geplant. An der Aescherstrasse soll es eine Markierung von zwei Strassenverengungen mit Poller geben. Aus dem Publikum gab es Bemerkungen zu weiteren Markierungen und Massnahmen an anderen Strassen. Dass diese einmal angegangen werden, schliesst der Gemeinderat nicht aus.

Weiter stimmte die Versammlung dem Kredit von 160’000 Franken für die Erschliessung der Kanzelstrasse zu. Diese soll bis zur Bauzonengrenze saniert, die Kanalisationsleitung erweitert und jene fürs Wasser erneuert werden. Auch bis zur Waldgrenze soll sie eine Auffrischung erhalten. «Hier fliesst das Wasser nicht ab. Im Winter gefriert es und sorgt für Unfälle», führt Stutz aus. Zum Vorhaben für 32’000 Franken sagten die Anwesenden Ja.

Jolanda Eggenberger wurde nach fast zehn Jahren im Gemeinderat Islisberg verabschiedet. Zuletzt war sie Vizeammann. Bild: Melanie Burgener

Zum Schluss wurde Jolanda Eggenberger verabschiedet. Sie war seit 2014 im Gemeinderat, seit 2019 Vizeammann. Daneben engagierte sie sich unter anderem in der Schulpflege, der Jugendarbeit, dem Mittagstisch, in der Spitex und bei der Kesd. «Sie hat das mit viel Herzblut getan. Wir danken dir herzlich für deine Arbeit», würdigte Roth seine zu Tränen gerührte Kollegin.