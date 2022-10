Interpellation Hochspannungsleitung im Reusstal soll nicht in den Boden – nun verlangt SP-Nationalrätin Suter Antworten vom Bundesrat Die Hochspannungsleitung zwischen Niederwil und Obfelden muss ersetzt werden. Seit Jahren machen sich Gemeinden und Bevölkerung stark, dass die Leitung unter den Boden kommt. Der Bundesrat lehnt dies ab. Nun reicht Nationalrätin Gabriela Suter eine Interpellation ein.

Die Starkstromleitung über den Dächern Niederwils wird zwar ersetzt, aber nicht unter den Boden verlegt. Alex Spichale (13. November 2019)

In der am Freitag zu Ende gehenden Herbstsession reichte die Aarauer SP-Nationalrätin Gabriela Suter eine Interpellation in Sachen Erdverkabelung durch das Reusstal ein. Der Bundesrat entschied bekanntlich Ende August, dass er die Hochspannungsleitung zwischen Niederwil und Obfelden (ZH) als Freileitung erstellen will.

Auslöser dieser Diskussion ist, dass die Stromversorgung im Raum Aargau, Zürich und Innerschweiz verbessert und langfristig gesichert werden soll. Dazu plant Swissgrid eine Verstärkung der Übertragungsleitung zwischen Beznau und Mettlen. Teil dieses Leitungsbauvorhabens ist auch der Ersatz des bestehenden 220-kV-Leitungsabschnitts zwischen Niederwil und Obfelden durch eine 380-kV-Leitung.

Der Bundesrat will, dass die Starkstromleitung weiterhin als Freileitung geführt wird. Alex Spichale

(13. November 2019)

Ende August 2016 hatte der Bundesrat das Planungsgebiet für diese Leitung bezeichnet. Swissgrid erarbeitete mögliche Korridorvarianten. Eine Begleitgruppe mit Experten der verschiedenen betroffenen Fachbereiche des Bundes, der Kantone, der Umweltverbände und Swissgrid hat dann die vorgeschlagenen Planungskorridore mit fünf Varianten der Übertragungstechnologie (Kabel, Freileitung) im Detail geprüft.

Es gingen 77 Stellungnahmen ein

Sie favorisierte eine Freileitung, die nur auf knapp vier Kilometern zwischen Besenbüren und Jonen als Erdverkabelung geführt wird. Letzteres, weil der dortige Abschnitt der Reussebene im Schweizer Inventar der Landschaften und Naturdenkmäler aufgeführt ist und geschützt werden muss.

Dazu wurden zwischen Dezember 2019 und Mai 2020 eine Anhörung der Kantone Aargau und Zürich sowie ein öffentliches Mitwirkungsverfahren durchgeführt. Insgesamt gingen 77 Stellungnahmen von Kantonen, Gemeinden, Organisationen und Privaten ein. Vor allem, dass es wieder eine Freileitung geben soll, wurde heftig kritisiert.

Der Bundesrat hielt jedoch an der Variante fest. In einer Mitteilung kommentiert er: «Diverse Anträge aus der Anhörung für Korrekturen am Planungskorridor wurden weitgehend berücksichtigt. Der Hauptforderung aus der Anhörung, die ganze Leitung zu verkabeln oder zumindest im Bereich der Siedlungsgebiete, kann aufgrund der gesamtheitlichen Interessenabwägung jedoch nicht entsprochen werden.»

Der Bundesrat erklärt: «Eine Verkabelung der ganzen Leitung oder überall im Bereich der Siedlungsgebiete ist auch aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen nicht möglich.» Vor allem eine Verkabelung durchs Waldgebiet sei wegen des gesetzlichen Waldschutzes nicht möglich: «Die dafür nötigen Rodungen, die enormen Eingriffe in den Boden und die damit verbundenen Umweltbelastungen wären unverhältnismässig.»

Eine Erdverkabelung nur im Bereich der Siedlungsgebiete Niederwil–Fischbach-Göslikon würde zwar die Anliegen der betroffenen Anwohnenden berücksichtigen und der lokalen Naherholung dienen. Dadurch käme aber die geschützte Reusslandschaft zu kurz.

Die Bevölkerung wehrt sich seit Jahren

Betroffene Gemeinden und die Bevölkerung wehren sich seit Jahren dagegen und verlangen, dass die Leitung auf der ganzen Strecke unter dem Boden geführt wird. Nun gelangt Gabriela Suter mit einem zehn Punkte umfassenden Fragenkatalog an den Bundesrat. Sie will von ihm unter anderem wissen, mit wie viel Energieverlust bei der Freileitungsvariante zu rechnen ist und wie der Bundesrat dies gegenüber dem Volk vertreten kann in Zeiten von Strommangellagen.

Sie weist ausserdem darauf hin, dass die Bevölkerung im Reusstal die Nachteile zu tragen hat, während die ganze Schweiz von der Netzverstärkung profitiert. Die Bevölkerung verstehe nicht, dass das Naturschutzgebiet zwar aufwendig unterkabelt werden soll, die Siedlungsgebiete hingegen nicht.

Der Widerstand gegen dieses Vorhaben sei seit Jahren gross, hält sie in ihrer Interpellation weiter fest. Sie fragt den Bundesrat, weshalb er dennoch an seinem Entscheid festhalte, obwohl sich doch Kanton, Gemeinden und Regionalplanungsverbände dezidiert für eine Erdverkabelung aussprechen. Die Antworten des Bundesrates sollten bis zur Wintersession vorliegen.