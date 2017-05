Aus 50 Bewerbungen wählte der Integra-Stiftungsrat den neuen Geschäftsführer Urs Ammann (51) als Nachfolger von Pascal Gregor. Ammann ist Sozialpädagoge HFS und arbeitet als Leiter Agogik bei der Behinderten-Institution Drahtzug in Zürich. Er wird die neue Stelle in Wohlen am 1. September antreten. Bis dahin wird der Finanzchef Thomas Hoffmann die Integra weiterhin ad interim leiten.

Finanzchef verlässt Integra

Auf Ende August hat Hoffmann seine Stelle bei der Integra gekündigt. Er kehrt nach acht Jahren in sein angestammtes Fachgebiet zurück und übernimmt bei der BCO Treuhand AG in Aarau eine neue Herausforderung. Hoffmann erklärte, dass er sich nicht für den Posten als Integra-Stiftungsleiter beworben habe. Er gehe deshalb nicht etwa frustriert von der Integra weg, für die er im Team grosse Aufbauarbeit geleistet hat. Auch als Gemeindeammann oder Gemeinderat stehe er in Wohlen nicht zur Verfügung, stellte Hoffmann klar.

Der im letzten Jahr bezogene Neubau Integra Neuland kostete viel weniger als erwartet. So beziffern sich die Baukosten laut dem Stiftungsratspräsidenten Josef Brunner auf 35,9 Millionen Franken statt auf 38,5 Millionen Franken, wie man noch im Vorprojekt angenommen hatte. Das Spendenziel konnte mit 4,4 Millionen Franken um 400 000 Franken übertroffen werden. In der Wohnüberbauung Steindler an der Friedhofstrasse in Wohlen konnte die Integra zwei Wohnungen kaufen. Diese werden zu einer Wohngruppe für neun Menschen zusammengelegt. «Die Gemeinschaft ist auf den 1. Januar 2018 bezugsbereit», führte Thomas Hoffmann aus. In die Sanierung der Integra-Liegenschaft an der Jurastrasse 16 investierte die Institution knapp 700 000 Franken. Der Umzug in den Neubau Integra-Neuland sei reibungslos erfolgt, teilte Brunner mit. Erfolgreich neu gestartet sei man auch mit dem an der Jurastrasse untergebrachten Gartenservice und der beruflichen Integration.

«Offen ist jedoch, wie stark sich der Kanton in Zukunft unter dem herrschenden Spardruck finanziell bei der Integra engagieren kann», so Brunner. Die Klienten bleiben bei allen Überlegungen und Handlungen im Mittelpunkt. Die Arbeitsauslastung war letztes Jahr in allen Abteilungen gut. Die Integra hatte keine Arbeitsunfälle zu beklagen. Die Re-Zertifizierung nach ISO-Norm 9001 ist im Frühling 2017 erfolgt. Im Arbeitsmarkt stelle man eine Verschiebung fest, sagte Hoffmann. Einige Arbeitsplätze von Kunden würden in Billiglohnländer im Ausland verschoben werden. Ausserdem schloss die Integra-Erfolgsrechnung 2016 mit einem Verlust vor Spenden und Zinsen von 544 000 Franken ab. Das Defizit sei buchhalterisch bedingt und werde wieder ausgeglichen, sagte Hoffmann.