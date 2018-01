Für Ärzte, die die Praxis verlassen hatten, habe er keinen Ersatz gefunden, «da der Schweizer Ärztemarkt leer gefegt ist und Ärzte aus der EU – vor allem aus Deutschland – nicht mehr in den Aargau kommen dürfen», so Malm. Eine neue Aargauer Regelung schreibt vor, dass Ärzte aus dem Ausland nur noch praktizieren dürfen, sofern sie mindestens drei Jahre lang in einem Schweizer Spital gearbeitet haben.

Gemäss Malm wollten sechs seiner Ärzte weitermachen und eine neue Gesellschaft gründen. «Wir wollten einen möglichst nahtlosen Übergang für die Patienten». Allerdings habe es Probleme mit den neuen Räumlichkeiten gegeben. Ein schwacher Trost für die Betroffenen. «Es gibt momentan keine andere Lösung, als dass sie einen anderen Arzt oder den Spitalnotfall aufsuchen», sagt Kantonsarzt Roth. (sam)