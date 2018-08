Viele Schüler sitzen im Schatten, denn es ist heiss. Einigen scheint die Hitze aber gar nichts auszumachen. «Sie finden es hier gar nicht so heiss, das wird für uns anders sein, wenn wir nach Indien reisen», lacht Jenny, eine Schülerin der 3. Kanti Wohlen. Auch sonst fallen diese Schüler auf: «In der Pause begannen sie einfach zu tanzen, das macht man in der Schweiz sonst nicht so.» Drinnen im Zimmer PE 16 ist es voll. 39 Schülerinnen und Schüler sitzen zusammen und diskutieren auf Englisch. Ein Junge steht auf, um seiner Aussage Ausdruck zu verleihen – auch etwas Unübliches für die Schweiz. Andere schütteln den Kopf, wenn sie mit einer Antwort nicht einverstanden sind. Für diese Schüler ist das alles ganz normal. Denn sie sind aus Indien und nur auf Besuch in der Schweiz.

Gerade nehmen sie, zusammen mit Schülern aus Wohlen, an einem Workshop über Gleichberechtigung der Geschlechter teil. Organisiert wurde dieser vom eidgenössischen Büro für Gleichstellung. Diskutiert werden dabei verschiedene Beispielsituationen mit Fragen wie: «Ist das diskriminierend?» oder «Ist diese Situation unfair?» Ein Thema, das bei den Schülerinnen und Schülern auf grosses Interesse stösst. Sie diskutieren eifrig mit, und einige Fragen lösen Getuschel aus. Vor allem die indischen Jungs sind bei Fragen zur Gleichstellung der Geschlechter oder sexueller Belästigung mit Eifer dabei. Die Schüler verfolgen die Diskussion mit, auch wenn sich nicht jeder traut, vor der ganzen Gruppe seine Meinung zu vertreten. Es sind sich alle einig, dass dies ein wichtiges Thema ist. Die Grundhaltungen dazu scheinen sich in beiden Ländern kaum voneinander zu unterscheiden – zumindest in diesen Klassen.

Im Oktober geht es nach Delhi

Zehn Tage lang haben die Wohler Kantonschüler ein Gspänli aus Indien bei sich zu Hause einquartiert. Sie verbringen viel Zeit miteinander, unternehmen gemeinsam mit den Lehrern Ausflüge oder arbeiten an einem Projekt. Am Wochenende zeigen die Schweizer Schülerinnen und Schüler ihren vorübergehenden Mitbewohnern auf Wanderungen die Schweiz oder gehen in die Badi.

Anfang Oktober werden die Schweizer dann nach Delhi reisen und dort ebenfalls bei einem Schüler wohnen. Davor haben sie ein ganzes Jahr an einem gemeinsamen Projekt in einem virtuellen Klassenzimmer gearbeitet. Unterstützt wurde die Kantonsschule dabei von der Stiftung Mercator und der Agentur für Austausch und Mobilität Movieta. Über das ganze Projekt beschäftigen sich die Schüler mit dem Thema «Junge Menschen gegen Diskriminierung». So lernen die Jugendlichen eine andere Kultur kennen, was ihnen viel Spass macht: «Mir gefallen vor allem die Erzählungen aus der indischen Kultur», sagt Vanessa, ebenfalls eine Schweizer Schülerin.

Raclette, Fondue und Wasserfälle

Neben Aktionen zum Thema des Schüleraustausches unternehmen die Jugendlichen viele touristische und kulturelle Aktivitäten. Unter anderem besichtigen sie das Schoggimuseum Frey, organisieren einen Kulturabend, an dem selber Fondue und Raclette zubereitet wird, oder einen Ausflug an den Rheinfall. Dieser hat der indischen Schülerin Trisha besonders gefallen. «Der Unterricht ist sehr locker und die Räume hier sind sehr klein», das hat sie an der Schweiz ausserdem besonders überrascht. Ihr Mitschüler Shubhankar erzählt: «Die Menschen hier sind sehr höflich.» Im Ausblick auf den Schweizer Besuch in Indien sagt er: «Ich freue mich darauf, den Schweizern unsere Kultur und das Leben der indischen Familien zu zeigen.» Trisha nickt zustimmend.