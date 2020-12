In Rekordzeit von Aarau nach Lugano: «Dafür haben wir fast 20 Jahre gekämpft»

Stolz steht Reto Widmer in der Bahnhofsunterführung in Aarau und fotografiert die Anzeigetafel. «Arth-Goldau, Lenzburg, Wohlen, Muri, 8:48 Uhr auf Gleis 2» steht da in Leuchtbuchstaben geschrieben. Der Strategiebeauftragte der Kommission Öffentlicher Verkehr Freiamt strahlt. «Das ist eine Weltneuheit. In der ganzen Bahngeschichte gab es das noch nie.» Am Sonntag legte der neue Südbahn-Express zum ersten Mal die Strecke von Aarau durch das Freiamt bis nach Arth-Goldau zurück. Mit dieser neuen Verbindung hält zum ersten Mal seit fast 25 Jahren im Kanton Aargau wieder ein Schnellzug auf der Südbahn. «Für das Freiamt ist das eine Renaissance eines Angebotes, das wir in reduzierter Anzahl bereits bis 1996 hatten», so Widmer.

In nur zwei Stunden und elf Minuten ins Tessin fahren In den vergangenen Jahren war diese Strecke für Güter- oder Schnellzüge ohne Halt im Aargau reserviert. Mit dieser Neuheit des diesjährigen Fahrplanwechsels können Aargauerinnen und Aargauer ab sofort am Wochenende eine Reise von ihrer Hauptstadt bis nach Lugano in nur rund zwei Stunden und elf Minuten machen – und das mit nur einem Umstieg in Arth-Goldau. «Das ist eine Rekordzeit», so Reto Widmer.