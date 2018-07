Im seit elf Jahren bestehenden Museum zwischen Pflug und Korn in Muri sollen nicht bloss historische landwirtschaftliche Maschinen und Geräte ausgestellt werden. Erklärtes Ziel des Museumsbetreibers – dem 2005 gegründeten Verein «Museum zwischen Pflug und Korn» – ist es auch, mit verschiedensten Aktivitäten einen Eindruck vom ländlichen Leben in vergangenen Zeiten zu vermitteln. So wurden, unter anderem, schon eine Hofmetzgete durchgeführt, mit einem Vierspänner Holz in die historische Wyssenbacher Sagi transportiert und verschiedentlich alte Landmaschinen im Einsatz gezeigt.