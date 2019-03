Kunst ist in dem Moment prickelnd, in dem sie entsteht. Das daraus resultierende Produkt ist dann, je nachdem, genial, schön, inspirierend, dekorativ oder auch langweilig. Das Schlimmste, was man Kunstwerken allerdings antun kann, ist, sie langweilig zu präsentieren.

Dominique Andereggen und Patrick Sears, den Inhabern der Firma Flussreif Fotostudio & Kunstgalerie, kann das aber auf keinen Fall passieren. Einerseits, weil ihre eigenen Bilder schon so voller Leben und reich an Poesie sind, dass man sich stundenlang damit auseinandersetzen kann. Andererseits haben die beiden Künstler in Claudia Schaufelberger von der Pawefa AG eine Gleichgesinnte gefunden, mit der sie auf die Idee kamen, in den noch leeren Gewerberäumlichkeiten des Neubauprojekts «Am Ufer» in Bremgarten eine Pop-up-Galerie einzurichten.