Vorwarnung: Der nachfolgende Text ist für Kinder und Umweltschützer unter 18 Jahren nicht geeignet. Dieser Beitrag handelt von Menschen mit einer Leidenschaft, nein, mehr noch – er handelt von Menschen mit mehreren Leidenschaften. Dazu gehört, dass man weiss, was geht. Und wenn’s mal nicht geht, dann weiss man, wie man’s trotzdem hinkriegt. Das muss einer können, wenn er in der Schweiz ein Autokino betreiben will. Selbst dann, wenn sein Kino nur an zwei Abenden pro Jahr läuft. Seit 1997 lockt das Autokino Muri Jahr für Jahr und mittlerweile schon zum 22. Mal Fondfilmfreunde und Liebhaber alter Autos auf das leicht abschüssige Gelände des Hofs Bergmatten, hoch über Muri. Auf der Website, autokinomuri.ch, kann die ganze Geschichte, vor allem aber auch das aktuelle Programm, studiert werden.

Die Stars, sind die Cars

«Das Autokino ist Kult», schwärmt Roland Birchler, der am kommenden Wochenende schon zum zehnten Mal nach Muri fährt, um zusammen mit Frau und Kindern zwei Filmabende in einer ganz besonderen Atmosphäre zu erleben. «Es ist wie ein grosses Treffen von Freunden und Gleichgesinnten», sagt Merri Birchler, deren verliebte Blicke während des Gesprächs unablässig von ihrem Mann über den 1956er Chevrolet Pick-up zum roten 68er Camaro und wieder zurück schweifen. Schnell wird klar, dass es beim Filmvergnügen unter freiem Himmel nicht nur um die Sterne auf der Leinwand geht. Die eigentlichen Stars dieses Open Airs, das sind die liebevoll gehegten und gepflegten Karossen, die sich auf der Bergmatten ein Stelldichein geben.

Thomas Nebel vom Verein Autokino Muri, ist mit seinem himmelblauen 59er Chevy Panel Truck angefahren. Mit ihm sind auch Patricia Künzli und ihr Ehemann, Robert Hartmeier, aufgekreuzt. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn er steuert einen 1958er Edsel Bermuda, eine neunplätzige Edelkarosse aus dem Hause Ford, und sie führt, in Latzhosen und mit breitem Grinsen, ihre «Miss Molly» vor, einen Chevy Pick-up von 1941. «Wir alle haben Übernamen für unsere Autos», sagt Merri Birchler, und die vier Anderen nicken heftig. «Unseren Pick-up zum Beispiel, nennen wir Whiskey Truck.» Unnötig, nachzufragen, was das gut festgezurrte Fässchen hinten auf der Ladebrücke enthält.

Aus allen Teilen des Landes und sogar aus dem benachbarten Ausland werden sie anreisen, am 27. und 28. Juli, um in der Gesellschaft von bis zu 1000 weiteren Auto- und Filmfreunden zwei lauschige Sommerabende zu geniessen. «Wir rechnen an jedem Abend mit 220 bis 250 Autos», sagt OK-Mitglied Thomas Nebel. «Platz hätten wir für maximal 300 Autos. Aber dann wird’s eng.»

Härtetest für Autobatterien

Rund die Hälfte der Kinobesucher wird in Oldtimern anrollen und davon jeder Dritte in einem alten Amerikaner, weiss Kinomacher Nebel. Damit alle möglichst gute Sicht auf die Leinwand haben, weisen die Mitglieder des Hoopers US and Custom Car Clubs die Wagen auf dem Feld ein. Im Festzelt kann man sich mit den bereits legendären V8-Burgern, Chips, Popcorn und Getränken eindecken, bevor um 22 Uhr der Film beginnt. Am Freitag ist das «The Founder», die wahre Geschichte um die Gründung des McDonalds-Imperiums, und am Samstag der Spionagethriller «Codename U.N.C.L.E».

«Mit einem guten Soundsystem, hat man ein tolles Fernseherlebnis», sagt Roland Birchler und spielt damit auf den Filmton an, den man in Muri via UKW direkt ins Auto geliefert bekommt. «Ausser der Edsel», grinst er zu Hartmeier rüber, «der kriegt nur alte Kriegssender rein.» Vier von fünfen lachen herzlich. In einem aber sind sich alle einig: Ihre Oldtimer verfügen über starke Batterien, die einen Kinoabend locker mitmachen. «Vielleicht muss mal einer zwischendurch kurz den Motor starten, um wieder aufzuladen, aber in all den Jahren mussten wir noch keinen von uns abschleppen lassen.»