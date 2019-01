In drei verschiedenen Nacht-und-Nebel-Aktionen wurde im Dezember an öffentlichen Orten der Gemeinde Oberwil-Lieli Vandalismus betrieben. Vier Lampen wurden in der Nacht vom 8. auf den 9. Dezember bei der Fahrradunterführung auf dem Radweg Richtung Berikon zerschlagen. Vom 22. auf den 23. Dezember wurde die Scheibe des Bushauses Englisächer beschädigt.

Auch bei der Bushaltestelle Lieli trieben die Vandalen vom 26. auf den 27. Dezember ihr Unwesen und beschädigten den Gemeindeinformationskasten. Diese Täter sind allerdings bereits bekannt.

Die Gemeinde bittet nun um Hinweise. Neue Informationen, die zur Fassung der Täter dienen, werden mit einer maximalen Belohnung von 2 000 Franken entschädigt.

Hinweise an 056 648 42 22 oder an gemeindekanzlei@oberwil-lieli.ch.