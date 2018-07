Martin Egli ist weit mehr als ein Klosterfreund und -führer in Muri. Er ist in etwa das, was gemeint ist, wenn in der Bibel vom Eckstein gesprochen wird: ein wichtiges, tragendes und bestimmendes Element beim Bau eines neuen Hauses. Als Mitglied und langjähriger Präsident der Kirchenpflege Muri, als Mitbegründer und ebenfalls langjähriger Präsident der Vereinigung Freunde der Klosterkirche Muri hat sich Egli mit Leib und Seele dafür eingesetzt, dass die Klosterkirche als wichtiges Kulturgut und Erbe ihrer Begründer der Nachwelt erhalten bleibt. Wer das Glück hat, unter Eglis Führung die Klosterkirche zu besichtigen, kann tief eintauchen in das Meer der Geschichte. In neun Jahren, 2027, kann die Klosterkirche ihr 1000-jähriges Bestehen feiern. Ihre Stifter, Radbot von Habsburg und seine Frau, Ita von Lothringen, sind unter den Bodenplatten vor dem Aufgang zum Chor der Klosterkirche beerdigt. Einkerbungen in den Platten zeigen die Positionen der Gräber an. Als die Herrschaft derer von Habsburg-Lothringen 1918 zu Ende ging, wurden das letzte Kaiserpaar und seine Familie des Landes verwiesen. Fortan war auch keine Bestattung mehr möglich in der Familiengrabstätte der Habsburger, der Kapuzinergruft in Wien.

Blitzschneller Vertragsschluss Am 31. Dezember 1969 unterzeichneten Zita, die Kaiserin von Österreich, und ihre Nachkommen eine Vollmacht, die es Erzherzog Rudolph von Habsburg ermöglichte, «mit der römisch-katholischen Kirchgemeinde Muri einen Vertrag auf die Errichtung einer Familiengruft in der dortigen Klosterkirche abzuschliessen». Gesagt, getan. Am 19. März 1970 war der Vertrag mit der Kirchgemeinde Muri unter Dach und Fach. Unterschrieben, unter anderen, vom damaligen Kirchenpflegepräsidenten und späteren Nationalrat Leo Weber. «Sehen Sie», sagt Egli und zieht eine Kopie des handschriftlich verfassten Vertrages hervor, «die Kirchgemeindeversammlung hat am 26. Januar die Kirchenpflege zum Abschluss dieses Vertrages ermächtigt. Da gehe ich jede Wette ein, dass da schon weit im Voraus die ersten Verhandlungen stattgefunden hatten.» Stube der Heiligen Familie

