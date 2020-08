In der Klosterkirche stehen historische Instrumente im Mittelpunkt

Am kommenden Sonntag, 16. August, findet das erste Konzert der Reihe «Musik in der Klosterkirche Muri» statt. Auch wenn man mit Verspätung und unter besonderen Bedingungen starte, sei dies doch eine gute Nachricht, halten die Veranstalter von Murikultur in ihrer Mitteilung fest.

Am Sonntag um 17 Uhr eröffnet ein Orgeltrio die Saison. Die Musiker kennen sich aus mehreren Jahren gemeinsamen Wirkens in Lenzburg. Es sind dies Andreas Jud, der bis vor wenigen Monaten Organist der reformierten Stadtkirche Lenzburg war, Florian Zaunmayr, Kirchenmusiker der katholischen Pfarrei Lenzburg, und seine Ehefrau Yun, die an der reformierten Kirche in Dübendorf Organistin ist. Florian Zaunmayr arrangierte die «Amerikanische Suite» von Antonin Dvořák für drei Organisten. Was ursprünglich als musikalischer Gruss aus der Klosterkirche zum Freilichttheater «Amerika» gedacht war, wird das Trio nun am Sonntag aufführen.

Auf dem Programm steht ausserdem Musik von Franz Joseph Leonti Meyer von Schauensee, Georg Böhm und Hugo Distler. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn findet ein Künstlergespräch mit Erläuterungen zum Programm statt. Zuvor gewährt der Verein Murikultur den Besucherinnen und Besuchern ab 14 Uhr freien Eintritt in alle Museen. Weitere Orgelkonzerte finden auch am 23. und 30. August statt.

Hackbrett, Drehleier und Gamben

Die ursprünglich für Juni geplanten Ensemblekonzerte finden nun an drei Samstagen jeweils um 19.30 Uhr statt. Im Mittelpunkt steht an allen drei Abenden ein besonderes historisches Instrument. Am 22. August spielt das Ensemble La Gioia Armonica ein italienisches Programm mit Salterio (Hackbrett), am 29. August stellt das Ensemble Danguy die französische Drehleier vor und am 5. September ist das Ensemble Concerto di Viole auf fünf Gamben mit englischer Consortmusik zu Gast. Die drei Konzerte finden nicht wie üblich im Hochchor, sondern im Oktogon statt. Dort lassen sich die Abstandsregeln besser einhalten.

Für die beliebten Konzerte «Musik von vier Emporen» am Samstag, 12., und Sonntag, 13.September, steht nur ein Drittel der gewohnten Plätze zur Verfügung. Man sollte sich also frühzeitig um Karten bemühen. Alles Weitere erfährt man im Internet unter der Adresse www.murikultur.ch. (az)