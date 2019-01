In den Weiler Winterschwil, in die alte Mühle, soll eine Schule für Kinder bis 18 Jahre, die erste Oberstufenschule der Schweiz nach dem Konzept der Montessori-Pädagogik, kommen. So jedenfalls plant es die am 25. September 2018 gegründete Stiftung Montessori Erdkinder Schweiz. Allerdings ist der Verkauf der Liegenschaft noch nicht erfolgt; auf der Immobilienplattform «Homegate.ch» ist das Objekt noch immer für 4,2 Mio. Franken ausgeschrieben.

Der Zeitplan der Stiftung wirkt angesichts der komplexen Ausgangslage sehr ehrgeizig, wenn nicht illusorisch: Sanierung und Ausbau der Gebäude sind bis August 2020 vorgesehen. Darauf soll gleich der Schulstart für zehn Schülerinnen und Schüler erfolgen. Von Fachleuten wird erwartet, dass es zwei, eher drei Jahre dauern wird, bis überhaupt eine Baubewilligung vorliegen kann. Raumplanung, Denkmalpflege, Ortsbildschutz, Brandschutz und weitere Kreise werden bei einer Sanierung und Umnutzung mehr als nur ein Wort mitreden. Die alte Mühle ist schliesslich ein besonderes Objekt und hat eine lange Geschichte.

Wie Jakob Kreyenbühl-Strebel im Beinwiler Buch «Zeitbilder einer Landgemeinde» von 1988 festhält, wurde die Winterschwiler Mühle am 15. November 1563 von einem Müller namens Bucher gekauft; vorher gehörte sie einem gewissen Suter. 1640 befand sie sich im Besitz der Familie Nietlispach, später in jenem von Johann Meienberg. Nach Renovationsarbeiten in jüngerer Zeit ist die Säge wieder funktionstüchtig. Das Grundstück befindet sich in der Landwirtschaftszone mit überlagerter Weilerzone und ausserhalb des bäuerlichen Bodenrechts. Der Weiler Winterschwil wurde 1987 mit dem Aargauischen Heimatschutzpreis ausgezeichnet.