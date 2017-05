Der Gemeinderat Villmergen stellt sich auf die neuen Herausforderungen in der Alterspolitik ein und beauftragte bereits 2014 die Arbeitsgruppe Alter mit der Bereitstellung entsprechender Grundlagen. Ein Jahr später wurden die bestehenden Dienstleistungsangebote für die ältere Generation erhoben und in einer Informationsbroschüre zusammengefasst. Um die Vorgaben für eine künftige Alterspolitik zu skizzieren wurden Meinungsumfragen bei den über 60-jährigen Dorfbewohnerinnen und -bewohnern durchgeführt. Voriges Jahr löste die neu geschaffene gemeinderätliche Kommission 60+ die projektorientierte Arbeitsgruppe Alter ab. Doch damit nicht genug: «Das Seniorenforum bewirkt eine breitere Abstützung der Alterspolitik in der Gemeinde», betonte Gemeindeammann Ueli Lütolf an eben diesem 1. Forum im Seniorenzentrum Obere Mühle.

Bedürfnisse werden erfasst

Der Gemeinderat setze in seiner Alterspolitik auf das Mitwirken der Bevölkerung und der Fachorgane wie die Kommission 60+ sowie der im Seniorenforum eingebundenen Personen und Organisationen, so der Gemeindeammann. «Gegenwärtige und künftige Bedürfnisse der älteren Generation werden erfasst und beurteilt. Wo nötig und möglich werden mit Unterstützung des Gemeinderats entsprechende Angebote geschaffen.»

Mit dem 1. Villmerger Seniorenforum wurde bezweckt, einen vertieften Einblick in die Angebote für die ältere Generation zu gewinnen. Zudem konnten sich die in die Altersarbeit involvierten Personen mit deren Organisationen gegenseitig kennenlernen.

«Neue Herausforderungen»

Heinz Koch, der Präsident der Kommission 60+, machte darauf aufmerksam, dass der Bevölkerungsanteil der älteren Generation seit einiger Zeit stark zunimmt. «Daraus erwachsen für die Gesellschaft neue Chancen, aber auch neue Herausforderungen.» Bei der Festlegung der Ziele der Kommission 60+ und der weiteren Vorgehensweise kam der Wunsch auf, ein Treffen zu organisieren mit den in die Altersdienstleistungen in Villmergen mittelbar eingebundenen Personen und Organisationen. Heinz Koch zeigte sich denn auch zufrieden über den Verlauf des 1. Villmerger Seniorenforums und untermauerte seine interessanten Ausführungen mit aktuellen Fakten rund ums Thema Alterspolitik.

In einem Referat beschrieb Mike Lauper, Präsident des Altersheimvereins Villmergen-Dintikon, die Situation des Seniorenzentrums Obere Mühle in Villmergen heute und morgen.