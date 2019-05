Auch er würde wunderbar in ein «Kasperli-Theater» passen. Immer wieder freuen sich die Leute und sagen: «Der Hummel hat Bienen!» Kaspar Hummel freut sich darüber: «Ich habe den Satz schon so oft gehört, die Leute haben wirklich Freude, wenn sie das bemerken, das finde ich schön.» Auch die AZ Freiamt hat deshalb vor zwei Jahren bereits einmal beim Weissenbacher Imker angeklopft und einen Artikel über ihn geschrieben, weil sie den Honig des Imkers Hummel in Wohlen im Volg entdeckt hat.

Merenschwand: Wie würde bei «Kasperli» einen Metzger heissen? Metzger Wurst? Metzger Speck? Oder vielleicht eben doch Metzger Stierli?

Im Freiamt gibt es gleich zwei Metzger mit diesem Namen, einen in Merenschwand, einen in Bremgarten. «Wir sind aber nicht verwandt», sagt Beat Stierli aus Merenschwand. «Und früher wurden wir auch nie verwechselt. Aber heute kommt das öfter vor, denn gibt man nur Metzger Stierli im Internet ein und schaut nicht genau, hat man schnell den Falschen am Apparat.» Das sei besonders an Weihnachten einmal dumm gelaufen: «Ein Kunde hatte in Bremgarten eine Platte Fondue chinoise bestellen wollen, hat dann aber uns angerufen. So wartete die Platte am 23. Dezember hier bei uns, während der Kunde in Bremgarten vergebens danach fragte», erinnert sich Stierli.

Nie darauf angesprochen

Darauf, dass sein Name und sein Beruf so wunderbar zusammenpassen, sei Stierli noch nie angesprochen worden. «Wer aber sicher oft Sprüche hört, sind meine Berufskollegen, Metzger Speck aus Rohr und Metzger Metzger in der Ostschweiz», lacht er.

Bei Stierli liegt der Beruf in der Familie. Schon Vater und Grossvater waren Metzger. «Ebenso zwei der Brüder meines Grossvaters. Ich habe mir den Beruf also nicht wegen meines Namens ausgesucht, sondern bin damit aufgewachsen.»

Nähme man es wörtlich, könnte man sagen, Metzger Stierli verkauft in seiner Metzgerei auch Stierli. «Das nennt man aber natürlich Kalbs- oder Rindfleisch.» Allerdings stimmt es, dass er keine Stiere, sondern höchstens Stierli im Sortiment hat: «Ausgewachsene Stiere sind viel zu zäh zum Essen», erklärt er lachend.

