Im Kino Mansarde gibt’s trotz Corona Filme zu sehen

Mit verstärkten Schutzmassnahmen und der Beschränkung auf fünfzig Zuschauer, hat das Team rund um Reto Holzgang beschlossen: «So lange damit Kino aufrechterhalten werden kann, möchte das Mansarde-Team dies mit Engagement tun», wie sie in einer Mitteilung schreiben.

Etwas zum Nachdenken und etwas zum Schmunzeln

Los geht das neue Konzept am 12./13. November mit einem Kontrastprogramm: ein Drama über den Holocaust und eine deutsche Komödie. Der deutsch-­russische Film «Persischstunden» widmet sich einer wahren Begebenheit Mitte des Zweiten Weltkriegs. Ein Konzentrationslager 1942: Hauptsturmführer Koch (Lars Eidinger) will nach dem Krieg in Teheran ein Restaurant eröffnen. Das rettet den belgischen Juden Gilles (Nahuel Pérez ­Biscayart), der sich als Perser ausgegeben hat. Er soll ihm Farsi beibringen, vier Wörter pro Tag. Gilles erfindet diese Wörter – ein riskantes Spiel.

In «Es ist zu deinem Besten» haben die Schwäger Kalle (Jürgen Vogel), Arthur (Heiner Lauterbach) und Yussuf (Hilmi Sözer) ein Problem: Sie finden, ihre Töchter hätten bessere Freunde verdient. Zusammen versuchen sie, ihre Schwiegersöhne loszuwerden. (aw)

Mehr Infos und Tickets gibt’s auf www.kinomansarde.ch.