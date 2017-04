Heiratsantrag von der Bühne

«Ich war damals zufällig mit meinem Sohn in der Gegend, also besuchte ich das Troubadix 2016 in Oberrohrdorf», erinnert sich der Bremgarter Norbert Joller. «Ich kannte Julia bereits und sagte ihr, wenn sie gewinnt, helfe ich ihr, einen geeigneten Platz zu finden.» Gesagt, getan. So kommt das kleine handgestrickte Festival nun ins Städtchen, genauer in den Zeughaussaal, bei gutem Wetter vielleicht sogar in den «Präsidentengarten» direkt darunter.

Das freut auch Nick Spalinger sehr. Der 38-jährige Grafiker und Liedermacher ist in Bremgarten aufgewachsen und stand bereits 2001, beim dritten Troubadix, auf der Bühne. «Damals waren es noch etwa 20 Zuschauer, mittlerweile sind es jeweils rund 200 bis 300, und trotzdem hat das Fest nichts von seinem Charme verloren», freut er sich. Seit seinem ersten Auftritt war er sehr oft am Troubadix anzutreffen. Selbst seinen Heiratsantrag sang er in Liedform an einem der Feste von der Bühne. «Und unser Sohn war sich schon im Alter von etwa drei Jahren sicher, dass er auch einmal beim Troubadix spielen werde», erzählt er schmunzelnd.

«Es gibt ja noch andere wie mich»

Spalinger gehört beim LiedermacherInnen-Fest also quasi bereits zum Inventar. Costa erklärt: «Das Schöne ist aber, dass es hier keine eingeschworene Gruppe gibt, sondern immer wieder Wechsel. Auch neue Leute werden herzlich aufgenommen.» Sie selber gewann gleich ihr zweites Fest. Dabei hat sie sich das Gitarrespielen selber beigebracht, kommt aber aus einer musikalischen Familie. «Dennoch hatte ich irgendwie immer ein bisschen das Gefühl, nicht so recht in die Welt zu passen», erinnert sie sich. «Aber als ich ans Troubadix kam, merkte ich, dass es da ja noch andere gibt wie mich», fügt sie glücklich an.

Die Organisationsarbeiten laufen bereits. Costa ist für die rund 20 Musikerinnen und Musiker verantwortlich. «Die Anmeldefrist ist bereits vorüber, zwei freie Plätze gibt es aber noch. Wer also möchte, kann gerne spontan vorbeikommen.» Costa selbst wird unter dem Namen «Novemberkind» auf der Bühne stehen.