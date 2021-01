Im Freiämter Winterzauber: Warum es sich lohnt, früh am Morgen rauszugehen – ein Erlebnisbericht

Es braucht schon Überwindung. Im Homeoffice kann ich zwei Minuten vor Arbeitsbeginn aufstehen und mich im Trainer an den Laptop setzen. Wieso soll ich früher aufstehen, mich anziehen und erst noch in die Kälte hinaus gehen? Am Abend vorher klang das nach einer super Idee. Aber wenn's dann noch so dunkel und kalt ist ... Es braucht wirklich Überwindung.

Aber ich hab's mir vorgenommen und wäre später enttäuscht, wenn ich liegen geblieben wäre. Garantiert. Also los, aufstehen, Zähne putzen, dicke Winterkleider anziehen, Mütze auf und los.

Die Müdigkeit ist tatsächlich schnell abgeschüttelt in der frischen Morgenluft. Um 7 Uhr sind schon einige Autos unterwegs, die schneegeräumten Trottoire muss ich mir aber höchstens ab und zu mit Schülern teilen.

Einen Schritt vor den anderen schlängle ich mich an den eisigen Stellen vorbei und komme schon bald den Hügel hoch aus Sarmenstorf raus. Spätestens hier wird mir warm.

Ich gehe nicht geradeaus Richtung Uezwil, sondern montiere meine Schneeschuhe und folge den Spuren, die ich am Abend zuvor mitten durch den Schnee gelegt habe. Es ist immer noch dunkel, doch am Horizont wird's heller. Neben mir fliegen Krähen auf. Ein mystisches Bild.