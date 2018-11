Lange rannten sie erfolglos an. Sie schossen aus allen Lagen, hielten dagegen, kämpften, als ob sie in einem WM-Final stünden. «Hopp Wohle!» schrien die einen Zuschauer aufs Feld, oben auf der Tribüne der Junkholz-Turnhalle gabs Szenen-Applaus. Doch immer und immer wieder scheiterten die «Bünzgeister» des Behinderten-Sportclubs Wohlen-Lenzburg (BSCWL) an der hartnäckigen Defensive ihres Gegners, der «Limmatfighter».

Auch als sie mit 0:3 zurücklagen, gaben die Freiämter nicht auf. 90 Sekunden vor Ablauf der 12 Minuten Spielzeit dann die Belohnung – nach einem trockenen Schuss gelang der verdiente Ehrentreffer. «Super Marc, guet gmacht!» rief jemand aufs Feld. Der «Bünzgeist» mit der Rückennummer 7 freute sich mit Nachdruck über sein Tor.

Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Trainerin Irène Heinrich trotz Niederlage angetan von der Leistung ihrer Schützlinge. «Das war ganz gut. Wir haben heute elf Spieler dabei. Alle sollen zum Einsatz kommen.» Da sei der Niveauunterschied innerhalb eines Teams eben ziemlich gross. Interessantes Detail: In der warmen Jahreszeit coacht Heinrich ihre Schützlinge auf der Niedermatte in Leichtathletik, im Herbst und Winter spielen dieselben Frauen und Männer einmal pro Woche Unihockey.

TV Virtus Wohlen hilft mit

Das Wohler Turnier wird auf dem Kleinfeld – Masse: 14 mal 24 Meter – ausgetragen, es stehen jeweils ein Goalie und drei Feldspieler pro Team auf dem Platz. Organisiert und durchgeführt wurde der Anlass erneut vom BSCWL, traditionellerweise mit tatkräftiger Unterstützung der Unihockey-Abteilung des Turnvereins Virtus Wohlen, die unter anderem die Schiedsrichter stellte. 23 Teams nahmen am vergangenen Samstag in fünf verschiedenen Stärkeklassen teil, der Veranstalter stellte zwei Mannschaften. Die Ranglisten und Resultate sind online unter www.bscwl.ch einsehbar. Erfreuliches Detail: Dank treuen Sponsoren ging kein Spieler mit leeren Händen nach Hause. «Jedem Team übergeben wir einen Pokal, egal, auf welchem Rang es das Turnier abgeschlossen hat», verriet Marlis Meier, Vize-Präsidentin des BSCWL, vor dem Beginn der Finalspiele. Zudem erhielt jede Spielerin und jeder Spieler eine grosse Schokolade.

Der BSCWL hat eine lange Tradition. Bereits 1976 gründete eine Handvoll Personen auf Initiative der beiden Sportleiter Ruedi Wenger und Jeannine Bruhin den damaligen «Wohler Invaliden-Sportclub». Mittlerweile zählt der Verein über 120 Aktive und zwei Dutzend Betreuer. Als Mitte der 1980er-Jahre die Unihockey-Welle von Schweden herkommend die Schweiz erfasste, liessen sich auch die Menschen mit Behinderung vom Spiel mit dem Stock und dem Plastikball mit den 26 Löchern begeistern. 1992 führten sie erstmals interne Mätschli durch, 2008 folgte die Premiere des ganztägigen nationalen Turniers. Der Unihockey-Boom ist ungebrochen, mittlerweile zählt dieser Sport hinter König Fussball schweizweit am meisten lizenzierte Akteure, noch vor Eishockey und Handball.