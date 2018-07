«Am 20. Juni hat ein Polizist eines ausserkantonalen Korps zwischen 17.45 und 18.30 Uhr in Oberwil-Lieli mutmasslich widerrechtlich Verkehrskontrollen durchgeführt», teilte die Aargauer Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Nun zeigt sich: Beim fehlbaren Beamten handelt es sich um einen Zürcher Stadtpolizisten. Dies bestätigte Michael Walker, Mediensprecher der Stadtpolizei, auf Anfrage des "Tages-Anzeigers". Der Mann sei vom Dienst freigestellt worden, zum Motiv des Polizisten äusserte sich Walker gegenüber der Zeitung nicht.

Kontrolle in zivil durchgeführt

Der Mann war nicht in Uniform, sondern in ziviler Kleidung mit einem schwarzen Skoda Octavia Kombi unterwegs. Unter anderem soll der 34-jährige Schweizer beim Sädelhof auf Gemeindegebiet von Berikon einen dunkelblauen Mercedes ML angehalten haben. Am gleichen Abend führte der Zürcher Polizist in Oberwil-Lieli weitere Kontrollen durch.