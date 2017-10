Er befindet sich wegen mehrfacher Urkundenfälschung, Widerhandlung gegen das Ausländergesetz, rechtswidrigen Aufenthalts in der Schweiz sowie mehrfacher Arbeitsaufnahme ohne Bewilligung im Untersuchungsgefängnis in Aarau im vorzeitigen Strafvollzug. Dabei möchte der 40-jährige Bujar (Name geändert) nichts lieber als nach Hause, in den Kosovo. Dort warten seine drei kleinen Kinder auf ihn, von denen er über ein halbes Jahr nichts mehr gehört hat. Von seiner Frau ist er inzwischen geschieden. Sein Bruder ist invalid, sitzt im Rollstuhl und kann für die Sippe kein Geld verdienen.

Unterhalt für grosse Familie

Aus Bujars Entlassung wird vorläufig nichts. Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte ihn, gemäss Antrag der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten, zu einer unbedingten Gefängnisstrafe von 12 Monaten. Die zusätzlich beantragte Landesverweisung von 10 Jahren hat das Gericht jedoch abgelehnt. Das Urteil begründete Gerichtspräsident Raimond Corboz damit, dass dem Angeklagten keine gute Prognose gestellt werden könne.

Als Gipser verdiente Bujar im Kosovo höchstens 450 Euro pro Monat. Das reichte für den Unterhalt der zwölfköpfigen Familiensippe, um die er sich zu kümmern hatte, bei weitem nicht aus. Es bestand für ihn keine Aussicht auf einen besseren Verdienst, sodass er sich entschloss, im Ausland einen Job zu suchen und dort Geld zu verdienen. So reiste er nach eigenen Angaben im Jahr 2013 illegal in die Schweiz ein und heuerte im Welschland bei verschiedenen Firmen als Gipser oder Hilfsarbeiter an.

Passfälschung fiel nicht auf

Nach seiner Zeit in der französischsprachigen Schweiz arbeitete der Angeklagte nicht nur im Freiamt, sondern fand auch Stellen in den Kantonen Zug und Zürich. Dabei war sein Engagement als Erwerbstätiger unterschiedlich lang und dauerte in verschiedenen Firmen von lediglich drei bis vier Tagen oder fünf bis sechs Monaten bis hin zu einem Jahr.

Um seine wahre Identität zu verschleiern, beschaffte er sich bei einer aus Moldawien stammenden, unbekannten Frau für 3000 Franken einen gefälschten lettischen Reisepass. Dieser war notabene mit seinem Konterfei versehen. Damit gelang es dem Angeklagten laut Staatsanwaltschaft, Ausweisschriften, Zeugnisse, Bescheinigungen und Urkunden zu erschleichen und sich seinen Aufenthalt und die Arbeitsaufnahme in der Schweiz legalisieren zu lassen. Unter anderem auch vom Amt für Migration und Integration des Kantons Aargau, wo er eine Aufenthaltsbewilligung beantragte. Diese wurde ihm bis zum 31. Dezember 2020 ausgestellt, da der gefälschte Pass nicht aufgefallen war.

Unerkannt blieb der Angeklagte auch, als er vor etwas mehr als einem Jahr im Bezirk Brugg in eine Polizeikontrolle geriet. Dort wies er sich lediglich mit der Aufenthaltsbewilligung aus; einen Führerausweis hatte er nicht. Dementsprechend wurde er verzeigt und von der Staatsanwaltschaft rechtskräftig verurteilt. Wäre seine wahre Identität erkannt worden, hätte Bujar bereits damals mit einem Strafverfahren wegen Widerhandlung gegen das Ausländergesetz und mit einer Wegweisung aus der Schweiz rechnen müssen.

«In einer misslichen Lage»

Während der ganzen Strafuntersuchung war der Kosovare kooperativ und gab alle seine Schummeleien zu. Ob er sich dessen bewusst gewesen sei, dass er sich nicht in der Schweiz hätte aufhalten und arbeiten dürfen, fragte ihn Gerichtspräsident Corboz. «Ja, das war mir schon klar. Aber ich befand mich in einer misslichen Lage durch meine familiären Verpflichtungen in meiner Heimat. Ich war gezwungen, im Ausland einer Arbeit nachzugehen und Geld zu verdienen», sagte der Beschuldigte zu seiner Verteidigung.

Weihnachten nicht zu Hause

Er gab an, keinerlei Vermögen zu haben und zu Hause auf einem Schuldenberg von 8000 Euro zu sitzen. Weiter beteuerte Bujar, dass er in der Schweiz nie etwas verbrochen habe im Sinne von Diebstahl oder Raub. Auch seine amtliche Verteidigerin sprach in ihrem Plädoyer vor dem Bezirksgericht von einem leichten Fall. Der Angeklagte habe niemanden persönlich oder finanziell geschädigt. Im Gegenteil schulde ihm eine Firma im Bezirk Bremgarten, bei der er längere Zeit gearbeitet hatte, noch rund 9000 Franken. Ihrem Mandanten sei von diesem Betrieb nur die Hälfte des zuvor abgemachten Lohnes ausbezahlt worden.

Auch in diesem Gerichtsfall gehörte das letzte Wort dem Angeklagten: «Ich werde nie mehr gegen das Gesetz verstossen», schwor er. Darüber hinaus war er der Meinung, noch vor dem Winter zu seiner Familie zurückkehren zu können, um ein wenig Geld zu verdienen. Der Gerichtspräsident gab ihm aber deutlich zu verstehen, dass dies nicht möglich sei – zuerst müsse er in der Schweiz seine Strafe verbüssen.