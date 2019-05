Schon als Bub hat der im Kanton Luzern aufgewachsene Andi Budliger das Flair zum Handwerker gehabt. Er wollte mit Holz arbeiten. Das tut er heute auch – nur etwas anders, als er es sich damals vorgestellt hatte. «Beim Schnuppern als Schreiner musste ich den ganzen Tag lang Kunstharz auf Sperrholzplatten leimen. Da fand ich, das kanns nicht sein», erinnert er sich. «Zum Glück!», wirft Betriebsleiter Beat Bossert lachend ein. Die beiden arbeiten seit 30 Jahren zusammen in Muri. Budliger hat 1981 seine Lehre begonnen, damals noch beim Staatswald in Muri. 1982 übernahm ein neuer Lehrer seine Klasse an der Berufsschule Brugg: Beat Bossert. Und als der vor 30 Jahren Betriebsleiter in Muri wurde, kreuzten sich die Wege der beiden wieder.

«Es ist alles andere als selbstverständlich, dass jemand so lange beim gleichen Betrieb bleibt», sagt er über Budliger. Und auch die Murianer Gemeinderätin Milly Stöckli ist glücklich: «Andi war nicht nur als Ausbildner ein grosses Vorbild. Er hat auch seine Leidenschaft an die Jungen weitergegeben.» Dies unter anderem dadurch, dass er mehrfacher Aargauermeister an Holzerwettkämpfen war und auch an der Schweizer Meisterschaft mehrfach Medaillen geholt hat. So wird er den Aargau zusammen mit Marco Schriber auch an der Schweizer Meisterschaft 2019 in Luzern vertreten.

«Lothar» war das Schlimmste

Darüber hinaus habe Andi Budliger den Betrieb aber auch wirtschaftlich weitergebracht. «Ab 1990 hat er immer wieder dafür gesorgt, dass der Forstbetrieb in Muri die richtigen Maschinen zur Hand hatte», so Stöckli. Bossert ergänzt: «Kaum ein anderer Betrieb hat jemanden, der sagt: ‹Wenn sich der Betrieb das Fahrzeug nicht leisten kann, kaufe ich es und vermiete es an den Betrieb.› Aber Andi hat das gemacht.» So kenne er auch bis heute keine Arbeitszeiten. «Wenn etwas gewässert werden muss, wässert er es, ganz egal, wann das ist», hält Bossert fest. Das ist wohl Budligers Erfolgsrezept für den Waldpflanzgarten, dem er seit 1995 als Chef vorsteht.

Der 55-jährige Andi Budliger selber ist noch heute glücklich, im Forstbetrieb Region Muri zu arbeiten. «Mir gefällt vor allem, dass die Arbeiten mit den Jahreszeiten ständig wechseln. So wird es nie langweilig.» Einen schweren Unfall hatte er in all der Zeit nie. Einer der schlimmsten Momente in seinem Berufsleben sei der Orkan Lothar gewesen, der 1999 in nur wenigen Minuten ganze Waldflächen zu Boden gerissen hat. «Da war ich den Tränen nahe. Aber dann denkt man sofort nach, was nun zu tun ist», erinnert er sich. Milly Stöckli kommentiert: «Er ist ein Förster wie aus dem Lehrbuch.» Früher sei der Job deutlich ruhiger gewesen, hält er fest. Doch trotz all der Mechanisierung und Bürokratisierung, des tiefen Holzpreises und der Verschiebung von der Wirtschaftlichkeit hin zum Naturschutz gefällt ihm sein Job noch immer sehr. «Und wenn man einmal einen riesigen Baum fällen kann, ist das schon ein tolles Gefühl.»