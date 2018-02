Wenn wir die grosse Runde laufen, dann komme ich so richtig auf Touren. Das Zeitunglesen fällt mir bei diesen Temperaturen zwar schwerer als sonst, aber interessant ist es trotzdem.

Ich muss einfach doppelt so viel schnuppern wie üblich, damit ich alle Informationen aus der Luft kriege. Ausserdem riechen die Infos auch ganz anders bei solchen Minustemperaturen. Das ist total spannend für meine Nase und mich.

Gerade eben sind wir an ein paar Rindern vorbeigekommen. Die standen einfach so in der Kälte rum mit ihren kurzen Fellen und ihren Triefnasen. Wir haben uns kurz beschnuppert und ich wollte wissen, ob sie sich denn keinen Kuhnagel fingen auf der Weide.

Sie haben den Witz zwar nicht kapiert, aber sie sagten, es sei ihnen sauwohl hier draussen. Bis minus 15 Grad hielten sie locker aus. Solange es noch Gras gebe, sei für sie alles in Ordnung.

Und ich habe auch gleich ins Gras gebissen. Ihr glaubt es nicht. Da hat vor mir eine Hündin reingepieselt, die war schon läufig! Ja, das geht im Februar schon los. Ich schnappe mir also das Grasbüschel und klappere mit den Zähnen, damit mein Jacobsonsches Organ auch das hinterletzte Pheromon erhaschen kann.

Mein Mensch schaut mich ganz mitleidig an und sagt: «Armer Kerl, ist dir so kalt? Komm, wir gehen nach Hause.» Aber ich klappere doch nicht vor Kälte . . .! Junge Junge, ich will doch nicht zurück. Ich will weiter, immer schön diesem verlockenden Duft nach. Du hast ja warm in deinen Schuhen, und ich habe eh keine Thermorezeptoren in meinen Pfoten. Also mach hinne, damit wir sie noch einholen…