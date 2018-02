Wenn in einer Altstadt ein Brand ausbricht, kann es gefährlich werden. Wohl auch deshalb wurde am Mittwochmorgen in Bremgarten Grossalarm ausgelöst, als ein Feuer in einer Wohnung der katholischen Kirche an der Kirchgasse gemeldet wurde.

Die Feuerwehr Bremgarten, unterstützt von der Feuerwehr Wohlen, konnte die Flammen rasch löschen. Die Bewohnerinnen und Bewohner hatten die Liegenschaft rechtzeitig verlassen können, es wurde niemand verletzt.