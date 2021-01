«Ich hoffe, wir werden bald entlastet»: Pflegefachfrau berichtet vom Spitalalltag unter Corona

Freundlich begrüsst die Pflegefachfrau Sibylle Gauch den AZ-Praktikanten am Empfang des Spitals Muri und führt ihn in die Cafeteria. Sie hat nur knapp eine Stunde Zeit fürs Gespräch. Denn sie ist in der Covid-Station des Spitals im Einsatz. Die 30-jährige gebürtige Luzernerin arbeitet seit 2013 im Spital Muri. Corona hat ihren Arbeitsalltag drastisch verändert.

Wie sieht Ihr Alltag auf der Covid-Station aus?

Sibylle Gauch: Zu Beginn der Frühschicht besprechen wir, was in der Nacht zuvor geschah. Dann geht es in die Isolationszone, wo wir die Schutzbekleidung, bestehend aus Schutz­anzug, Maske, Handschuhe und Brille, anziehen. Durch eine Schleuse gelangen wir in die sogenannte rote Zone, wo die Patienten liegen. Wir begrüssen diese, überwachen ihre Werte und betreuen sie medizinisch. Dabei verlassen wir die Zone nur für Pausen.

Müssen Sie dann wieder durch die Schleuse?

Ja, wobei das sehr ermüdend ist. Am Abend fühlt man sich ausgelaugt und die Beine tun weh.

Ist die Covid-Station gleichzeitig die Intensivstation?

Nein, in meiner Covid-Station sind die Patienten, die einen mittelschweren Krankheitsverlauf haben. Aber auch hier sterben Patienten. Eine Intensivstation gibt es im Spital Muri auch.

Wie ist die Situation der Patienten auf Ihrer Station?

Sie sind 70 Jahre und älter, isoliert und es geht ihnen nicht gut. Darum sind sie dankbar, dass sie uns zum Sprechen haben.