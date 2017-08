Warum feiern wir eigentlich «Maria Himmelfahrt»?

Michèle Adam: Eigentlich heisst dieses Fest «Mariä Aufnahme in den Himmel». Man weiss, dass Maria etwa 13 bis 15 Jahre nach Jesus gestorben ist. Die frühe Kirche feierte diesen Tag als «Mariä Heimgang» schon ab dem 5. Jahrhundert, aber an unterschiedlichen Daten.

Kaiser Mauritius legte dann den heutigen Termin am 15. August fest. Im 8./9. Jahrhundert kam der Gedanke dazu, dass Marias Leib unsterblich sei. So hat man den Todestag mit dem Fest der Nicht-Verwesung kombiniert. Papst Pius XII verkündete dann am 1. November 1950 das Dogma von der leiblichen Aufnahme Marias in den Himmel.

Welchen Stellenwert hat dieser Feiertag für die Kirche?

Er ist wie eine Fortsetzung von Ostern. Ostern ist ja die Auferstehung Christi, und er hat immer betont, dass er uns den Weg bereite über den Tod hinaus. Dieses Marienfest ist wie eine Verstärkung dieser Aussage. Im Kanon der katholischen Feste ist es ein wichtiger Feiertag.

Das zeigt sich auch im Brauchtum. Vielerorts werden an diesem Tag Kräutersträusse gesegnet. Das erinnert an die Legende, wonach die Apostel zu Maria eilten, als sie im Sterben lag. Nach ihrer Grablegung wurde sie in den Himmel aufgenommen, und das Grab war leer, als die Jünger wieder hineinsahen. Wo Maria gelegen hatte, fanden sie nur ein Bett aus Heilkräutern.

Da Maria als Beschützerin gilt, tragen wir ihren Schutz mit nach Hause, wenn wir an diesem Tag die Kräuter segnen. Es sind traditionell sieben Kräuter in diesen Sträussen, Symbol für die sieben Sakramente oder die sieben Schmerzen Marias.

Wie kann man diesen Tag feiern?

An diesem Tag kann man sich gut in die Gedanken dieses Festes vertiefen: Was ist nach dem Tod? Wo und wie fühle ich mich aufgehoben? Gleichzeitig ist es eine Art Schöpfungsfest, das zeigt, dass man als ganzer Mensch von Gott angenommen ist in seiner Schöpfung. Es gibt eine Vollendung, weit über Leid und Schmerz hinaus.