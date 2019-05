Es klingt futuristisch: Doch bereits in einem Jahr könnte es normal sein, dass eine gewöhnliche Waschmaschine in Wohlen mit einem grossen Wasserkraftwerk im Wallis kommuniziert. Dies ist zumindest die Vision jener Herren, die gestern im Freiamt ein Stromversorgungsprojekt vorgestellt haben, das ab sofort in der Praxis ausprobiert wird. Auch im Aargau – und zwar in Wohlen. Denn die IB Wohlen (IBW) ist einer von derzeit noch nicht ganz 20 Energieversorger in der Schweiz, die sich am Projekt des Start-ups Aliunid beteiligen und eine Community bilden.

Warum die IBW mitmacht, erklärte Geschäftsleiter Peter Lehmann an der Medieninformation: «Wir wollen nicht von der digitalen Zukunft überfahren werden, sondern bereits jetzt ein Teil der neuen Welt sein.» Um zu skizzieren, was er darunter versteht, machen wir zuerst einen Schritt zurück.

Früher wurde fast der ganze Strom, der in der Schweiz benötigt wird, von wenigen zentralen Grosskraftwerken produziert. Aufgrund der Förderung der erneuerbaren Energien ändert sich dies zusehends. Jetzt wird an Tausenden Orten in der Schweiz Strom generiert. Etwa auf einem mit Solarpanels bestückten Einfamilienhaus. Oder einem regionalen Windkraftwerk. Solche kleine Kraftwerke gibt es immer mehr, doch bis anhin konnten sie nicht miteinander interagieren. Das soll sich jetzt ändern, und das ist es, was Lehmann unter der «neuen Welt» versteht. Diese soll wie folgt funktionieren.

Abhängig von der Sonne

Die imaginäre Familie Bach in Wohlen hat Solarpanels auf ihrem Hausdach. Wenn die Sonne scheint und sie mehr produzieren, als sie verbrauchen, geben sie Strom an die IBW ab. Falls die Sonne sich hinter den Wolken versteckt, bekommen sie vom Energieversorger zusätzlichen Strom. Dank der im Haus installierten Controller können Stromverbrauch und -produktion im Sekundentakt festgestellt werden. Falls das ganze Netz der IBW mehr Strom produziert, als es verbraucht, kann das Unternehmen Strom an einen anderen Energieversorger in der Aliunid-Community abgeben.

Und falls insgesamt eine Stromüberproduktion besteht, kann dieser Überschuss genutzt werden, um etwa beim in der Community angeschlossenen Wasserkraftwerk im Wallis das Wasser eine Ebene hinaufzupumpen. Bei Strommangel besteht auch die weitere Möglichkeit, dass der Energieversorger etwa Waschmaschinen für eine kurze Zeit ausschalten könnte. Dies ist vergleichbar mit der früheren Mittagssperre. Vorausgesetzt, der Nutzer hat dem zugestimmt.