Ein Wunder, haben sie den schweren Autounfall überlebt: Jonas und Olivia (Namen geändert), ein Pärchen in den Fünfzigern, wurde in seinem sportlichen Oldtimer von einem aus der Gegenrichtung kommenden Kleinwagen seitlich-frontal gerammt. Alle drei Unfallbeteiligten wurden dabei schwer verletzt. Der Horror-Crash ereignete sich am Morgen des 19. August 2017 auf der Zürcherstrasse in Aristau.

Die 43-jährige Miroslawa (Name geändert) fuhr in Richtung Ottenbach hinter einem Personenwagen her, dessen Lenkerin ausserorts nach links abzubiegen beabsichtigte und dies mit dem Setzen des Blinkers rechtzeitig anzeigte. Sie musste ihr Auto bis zum Stillstand abbremsen, weil aus der Gegenrichtung ein Fahrzeug nahte. Miroslawa gewahrte dies nicht, sie reagierte viel zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus, um eine Kollision mit dem abbiegenden Wagen zu verhindern. Dort stiess sie dann mit dem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug von Jonas und Olivia zusammen.

«Es tut mir sehr leid, was geschehen ist. Ich kann mir nicht erklären, weshalb ich das Bremsmanöver des Autos vor mir nicht bemerkt habe», gab die Unfallverursacherin vor dem Bezirksgericht Muri zu Protokoll.