Hometrainer per Mausklick: Boswiler Jungunternehmer vermieten mit ihrer Firma Fitnessgeräte

Fit werden oder bleiben ist jetzt ganz einfach: Man wählt das gewünschte Fitnessgerät aus und klickt den Bestellbutton. Wenige Tage später wird das gewünschte Gerät nach Hause geliefert und man kann mit dem Training loslegen. «Genau so einfach wie eine Pizzabestellung», kommentiert Stefan Stöckli mit breitem Lachen.

Er war es, der im Frühling dieses Jahres die Idee hatte. Der 40-Jährige ist Softwareentwickler und hat mit seinem Geschäftspartner Patrik Som eine Firma. «Meine Eltern führten in Boswil das Sportgeschäft Stöckli Sport. Das Business ist mir also nicht fremd», erzählt er. Doch selber einsteigen wollte er nicht. Stattdessen übernahm Cousin Silvio Stöckli die Geschicke. Stefan Stöckli steht ihm beratend zur Seite und übernimmt alle IT-Aufgaben. So war es naheliegend, dass er die Idee seinem Cousin unterbreitete.

Die Nachfrage steigt von Woche zu Woche

Sowohl sein Cousin als auch Geschäftspartner Patrik Som waren von Beginn weg begeistert von der Idee und stimmten der Gründung des Jungunternehmens RNTL sofort zu. «Das ist die verkürzte Form des englischen Begriffs ‹rental›, also ‹Miete›. Leider verstehen das nicht alle», kommentiert Stefan Stöckli lachend. Was das Unternehmen aber anbietet, das verstand die Kundschaft auf Anhieb. «Wir haben bisher keine Werbung gemacht. Das Angebot hat sich herumgesprochen und die Nachfrage steigt von Woche zu Woche», ergänzt Silvio Stöckli.

So funktioniert RTNL: