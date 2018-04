Zwei Franken. Das ist der Preis, den die 14 Asylbewerber aus Afghanistan, die in einem alten Haus in Boswil leben, bezahlen müssen, weil sie zu viel Strom verbraucht haben. Anstatt 63 Franken für sieben Tage erhielten sie am letzten Mittwoch von der Gemeinde nur 61 Franken. Diese Reduktion wollten sie zuerst nicht hinnehmen. Sie solidarisierten sich gegen diese ihrer Meinung nach kollektive Strafe und sprachen sogar beim Amt für Migration und Integration (MIKA) vor. Schliesslich akzeptierten die Asylbewerber den Entscheid und damit die Kürzung der Pauschale, nachdem die ebenfalls involvierte Regionalpolizei ihnen dies empfohlen hatte.

«Wink mit dem Zaunpfahl»

Gemeinderätin Gabi Schönenberg, Betreuerin der Asylsuchenden und auch im Gemeinderat zuständig für das Asylwesen, bestätigt den Sachverhalt. «Die Asylbewerber haben in der kalten Jahreszeit sehr oft die Fenster geöffnet und so buchstäblich aus dem Fenster hinaus geheizt. Das hat hohe Stromkosten nach sich gezogen.» Sie habe die 14 Männer mehrmals darauf hingewiesen, dass das nicht gehe und sie ebenfalls ermahnt, das Licht nicht permanent brennen zu lassen. «Es ist schliesslich auch Steuergeld, das hier verbraucht wird.» Die Ermahnungen hätten allerdings nichts gefruchtet, und so sei der Abzug von zwei Franken beschlossen worden – «als Wink mit dem Zaunpfahl» an die Asylsuchenden, ihr Verhalten zu ändern. «Es ist wie bei allem: Über das Portemonnaie erreicht man am ehesten eine Veränderung.» Dieses Vorgehen sei mit dem Kanton abgesprochen. Ansonsten seien die Asylbewerber sehr anständig und korrekt, unterstreicht Schönenberg. «Andere Probleme gibt es nicht.»

Wärme und Gerüche

Rezaie Mohammed Akram bestreitet nicht, dass die Asylsuchenden oft das Fenster geöffnet hatten. «Wenn jemand in der Küche kocht, dringen Wärme und Gerüche in die oberen Zimmer, die wir bewohnen», erklärt er. Die Luft sei deshalb oft stickig, und um den Aufenthalt dort erträglich zu machen, sei häufiges Lüften notwendig. Das Licht brenne nur, wenn es benötigt werde. Allerdings sei bei 14 Personen in einem Haus wohl immer jemand wach und brauche Licht.