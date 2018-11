An bester Zentrumslage auf dem Mutschellen ist in der Kernzone, auf dem Gemeindegebiet von Rudolfstetten-Friedlisberg, ein Planungsgebiet von rund 7000 Quadratmetern ausgeschieden. Darauf sollen Hochbauten und ein öffentlicher Gemeindeplatz (in der Planung als Stadtplatz bezeichnet) realisiert werden. Heute ist das Areal überbaut mit einzelnen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, wie Bank, Supermarkt, Elektrogeschäft, Kleinhandel und verschiedenen Praxen.

Vor 3 Jahren hat ein Baugesuch über das Areal Spar den Gemeinderat veranlasst, dort eine Planungszone gleich über mehrere Parzellen zu erlassen. Denn eine neue Bebauung soll in Übereinstimmung mit dem Regionalen Sachplan Zentrumsentwicklung Mutschellen realisiert werden.

Weiterer Planungsschritt

Jetzt steht morgen Freitag ein weiterer Planungsschritt vor der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung. Es geht um die Teiländerung der Bau- und Nutzungsordnung Kernzone Mutschellen mit Teiländerung der Nutzungsplanung. Das heisst, die neue Zone Zentrum Mutschellen soll der Grundnutzungszone Kernzone Mutschellen überlagert werden. Dadurch erlangen nach Meinung des Gemeinderats sowohl die Planung als auch die vorgesehene Bebauung eine hohe Qualität und leisten für die Entwicklung, die Attraktivität und die Positionierung der Gemeinde einen wesentlichen Beitrag. (chr)