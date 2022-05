Jubiläumsfest Ein Dorf der Turner: So feiert der TV Besenbüren sein 100-jähriges Vereinsbestehen Nebst dem Festakt mit Blick auf die Vereinsgeschichte, Gesang und Trycheln wurde als Höhepunkt das neue Turner-Tenue präsentiert.

Der TV Besenbüren in Rot-Weiss: Präsident Stefan Meier präsentiert das neue Tenue der Turner. Laura Koller

«Hurra, hurra, hurra! Du fröhliche Turnerschar!», schallte das Turnerlied durch das Festzelt mitten in Besenbüren. Kräftig sangen die Besucherinnen und Besucher mit und liessen gemeinsam eine feierliche Stimmung entstehen. Zum 100-jährigen Vereinsbestehen hat der Turnverein Besenbüren ein zweitägiges Jubiläumsfest geplant, dieser Festakt war der feierliche Höhepunkt.

Die Besuchenden feiern 100 Jahre TV Besenbüren. Laura Koller

Mit dem Fahneneinzug, begleitet von der Trychler-Gruppe Rottenschwil, wurde der Abend eröffnet. Vereinspräsident Stefan Meier führte durch den Abend und hiess unterschiedliche Gäste auf der Bühne willkommen.

Mario Räber, der Gemeindeammann von Besenbüren, dankte für die gute Zusammenarbeit. Das aktive Vereinsleben mache die Gemeinde attraktiver und sei sehr wertvoll, sagte Räber. Denn in dieser Gemeinde mit zirka 637 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 73 Männer Mitglied im Turnverein.

Seit 1981 wird in der Halle trainiert

Stefan Meier gab einige Anek­doten aus der Vereinsgeschichte zum Besten, die auch viele der Anwesenden zum Staunen brachten. Bis 1980 trainierten die Turner an der frischen Luft, die heutige Mehrzweckhalle war erst 1981 fürs Training bereit. Dank dieser neuen Halle gründeten sie kurz darauf die Jugi. In der Jugi wird den Kindern im Schulalter der Spass am Sport und der Gemeinschaft vermittelt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Mitgliederbeitrag der Jugi seit diesen ersten Tagen bei 10 Franken geblieben ist.

Wie wichtig der Nachwuchs ist, betonte Präsident Reto Stuber vom Kreisturnverband Freiamt, als er hinter das Rednerpult trat. Das Jubiläum verleite zum Blick nach hinten, man solle aus dieser Zeit auch die schönen Sachen in Erinnerung behalten. Er fügte an:

«Aber wir müssen Junge ins Boot holen, damit wir neue Jubiläen feiern können.»

Für frischen Wind bis zum nächsten Jubiläum wird das neue Vereinstenue sorgen. Feierlich betreten die Turner die Bühne und präsentieren unter Applaus die neuen Shirts. Mit dieser Anschaffung habe man extra bis zum Jubiläum gewartet, berichtete Stefan Meier.

Präsident Stefan Meier vom TV Besenbüren stellt die neuen Shirts vor. Laura Koller

Das letzte Tenue trage der TV Besenbüren seit gut zehn Jahren, jetzt sei es Zeit für etwas Neues. Daher hätten sie die Farbkombination angepasst und tragen jetzt stolz die Shirts in Rot und Weiss.

Vereinsgeschichte in einem Film festgehalten

Der STV Besenbüren vereint an diesem Abend die Erinnerung an die Vergangenheit mit dem Blick in die Zukunft. Im eigens erstellten Museum neben dem Festzelt wurde die Vereinsgeschichte gezeigt. Teil davon war ein 44-minütiger Film, der die Höhepunkte von 100 Jahren Training, verschiedenen Wettkämpfen und beliebten Vereinsreisen zeigte.