Hilfikon Mofas, Seitenwagen und Quads auf der Crosspiste – zum Teil sogar zum selber Testen Mofacross: Es wird zwar nicht wie die Motocross-Veranstaltungen, die man in Hilfikon gewohnt ist, aber laut wird es trotzdem. In Hilfikon messen sich am 2. und 16. Oktober Mofacrosser auf ihren kleinen Motorfahrrädern. Ausserdem können Seitenwagen und Quads selber ausprobiert werden.

Mofacross, der kleine Bruder des Motocross, in Hilfikon. zvg

An zwei Samstagen, dem 2. und 16. Oktober, dröhnen die Motoren auf dem Motocross-Areal hinter dem Schloss Hilfikon wieder. «Zwar nicht ganz so intensiv, wie man es vom Motocross Wohlen gewohnt ist, aber man ist in Zeiten wie diesen auch mit weniger zufrieden», sagt Gisela Hilfiker, Vorstandsmitglied des Motosport Clubs Wohlen (MSCW) mit ihrem gewohnt herzlichen Lachen.

An diesen beiden Samstagen starten die Mofacrosser des Schweizerischen Auto- und Motorradfahrerverbands (SAM) zu ihren Meisterschaftsläufen. Dazwischen bleibt ziemlich viel Platz im Tagesprogramm, deshalb hat der MSC Wohlen beschlossen, Seitenwagen- und Quad-Schnupperfahrten zu organisieren. Hilfiker erklärt: «Beide Klassen haben in der Schweiz in den letzten Jahren mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen, und so ist dies eine Möglichkeit, es mal zu probieren.» Denn die Zeiten, wo man mal eben schnell auf Nachbars Acker herumfahren konnte, sind definitiv vorbei.

Mofas sind nicht wie jene auf der Strasse

Mit den Mofas, die auf der Strasse herumfahren, haben jene des SAM wenig gemeinsam. «Aber die Spannung schmälert dies keineswegs, das Ganze ist für Fahrer und Maschine eine Herausforderung», sagt Hilfiker. Ausserdem führt der MSCW einen Grillstand. Wer also die Mofas übers Motocrossgelände fahren sehen möchte oder vielleicht sogar ein zukünftiger Seitenwagenfahrer oder Beifahrer ist, «der ist auf dem Gelände hinter dem Schloss Hilfikon herzlich willkommen». (az)