Hilfikon Feuerverbot trotz starkem Regen: Wikinger und Ritter müssen für einmal fast ohne Feuer auskommen Am Wochenende vom 2. bis 4. September gehören die Hügel oberhalb des Schlosses Hilfikon ganz den Wikingern, Rittern und Sagengestalten. Das Wikinger- und Mittelalterspektakel Wums bringt sie alle zusammen. Diesmal allerdings fast ohne ihr liebstes Element: das Feuer. Es herrscht Brandgefahr. Dennoch haben sie viel Neues zu bieten.

Er hat einen trockenen Platz gefunden: Ein Hund schaut beim Aufbau des Wikinger- und Mittelalter-Spektakels Wums in Hilfikon bei strömendem Regen zu. Aber vielleicht hilft das Wetter ja, das Feuerverbot aufzuheben. Alexander Wagner

Jera sitzt auf einer Holzbank und schüttelt den Kopf. Aufs weisse Zeltdach über ihr prasselt der Regen in Strömen. Jera schaut auf die Pfützen, die sich unter ihren Schuhen bilden, und sagt: «Wir dürfen kein Feuer machen, denn es herrscht Waldbrandgefahr im Kanton Aargau. Was soll denn da genau brennen, wenn alles unter Wasser steht?» Dann lacht sie auf ihre sympathische Art und fügt an: «Wikinger und Mittelalter ohne Feuer ... Aber wir machen das Beste draus, darin sind wir schliesslich schon geübt.»

Höiu und Jera sind trotz Regen voll motiviert beim Aufbau und freuen sich aufs Wums-Wochenende. Alexander Wagner

Bereits zum fünften Mal sind ihr Mann Höiu und sie (im Mittelalter brauchte man auch keine Nachnamen) die Hauptorganisierenden des Wikinger- und Mittelalterspektakels Wums in Hilfikon. «Dieses Jahr hätten wir noch stärker auf Feuer setzen wollen», erzählt sie. «Beispielsweise hätte an unserem bekannten Fackelumzug ein grosser, feuriger Lindwurm mitgetragen werden sollen. Das geht nun alles nicht.»

Doch sie halten sich strikt an die Vorgaben, das ist ihnen wichtig. «Der Kanton hat für uns eigens ein paar Ausnahmen gestattet. So dürfen wir Kerzen in geschlossenen Laternen aufstellen und die Verpflegungsstände dürfen über offenem Feuer kochen, aber nur in sogenannten geschlossenen Feuerstellen. Immerhin», fügt Jera hinzu.

Die Langzelte stehen, die Verpflegungszelte der Organisation ebenfalls, es fehlen nur die Dekoration – und natürlich die Marktstände und Heerlager. Alexander Wagner

Die Feuershow muss auf LEDs ausweichen

Das Wums lockt jährlich rund 3000 bis 3500 Besuchende in die Hügel oberhalb des Schlosses Hilfikon. Dass hier jeden Frühling das Motocross stattfindet, merkt man am Mittelaltermarkt überhaupt nicht. Und obwohl der Mittwoch komplett verregnet war, an dem die gesamte Dekoration hätte aufgebaut werden sollen, sind die Helferinnen und Helfer gut im Zeitplan. «Wir lieben Deko!», sagt Jera lachend. Wer schon mehrmals am Wums war, weiss, dass das Festgelände jedes Jahr noch prächtiger dekoriert wird.

Das Aufstellen bei strömendem Regen birgt witzige Szenen. Alexander Wagner

«Dieses Jahr nehmen wir auch einen Teil des Landes ennet dem Strässchen dazu, um den Marktplatz und die Verpflegungsstände zu vergrössern.» Erneut sollen rund 60 Händlerinnen und Händler ihre dem Thema Mittelalter angepassten Waren feilbieten.

Da findet sich neben einem Drechsler und einem Schmid neu auch ein Stand mit schamanischem Kopfschmuck oder ein Lehmofen, in dem Glasperlen gebrannt werden. Ausserdem kann, wer möchte, am eigenen Leib erfahren, wie die Wikinger sich damals tätowieren liessen.

Regen hin oder her, jetzt werden die Wikingerlanghäuser aufgebaut. Alexander Wagner

«Auch für die Kinder gibt es dieses Jahr enorm viel zu sehen und zu tun. In Workshops können sie Speckstein schleifen, Schilde und Lederbeutel machen. Und an der Zwergenschlacht können sie sich mit Helm, Schild und Schwert bewehrt im Kampf erproben», freut sich Jera sichtlich.

Daneben gibt es die altbekannten Märchenerzähler, die Feuershow – diesmal mit LEDs – und natürlich die Schlacht der Christen gegen die Wikinger. Und zum allerersten Mal wird die Geschichte, die hinter letzterer steht, auf spannende Art mündlich überliefert.

Der Freitagabend ist wie ein Freilichttheater

Die speziellste Neuerung betrifft den Freitagabend, der sogenannte «Glorrichi Fritig». Da wird Beatus der Sagenhafte das Publikum von Station zu Station durch den Markt führen und ihnen die Geschichte des Wums erzählen, die sich um König Lothar und die Schlacht gegen die Wikinger dreht. Denn nur deswegen soll dieser mittelalterliche Markt samt den mannigfaltigen Heerlagern hier, auf den Hügeln ob Hilfikon, zu stehen gekommen sein. «Das hat Beatus zwar nicht mit eigenen Augen gesehen, aber mit eigenen Ohren gehört», lacht Jera.

Auch die Bierfässer sind bereits auf Platz, bald kann das Mittelalterspektakel losgehen. Alexander Wagner

Ein Besuch am Freitagabend lohnt sich dieses Mal also ganz besonders. Doch wie jedes Jahr ist es die gesamte Stimmung auf den Hügeln, die das Erlebnis Wums ganz besonders machen. Am Samstagabend spielt die Schweizer Mittelalterband Urahnia, die auf einzigartige Weise slawische Musiktradition mit alten Instrumenten auf die Bühne bringt.

Und auch die Verpflegungsstände sind ganz dem Mittelalter angepasst. Da gibt es den Bäcker, die Käsefüsse oder den Schweinebrater. Aber auch jene, denen Fleisch nicht gar so gut schmeckt, kommen nicht zu kurz: «Die Tochter des Schweinebraters bietet beispielsweise vegane Spätzli mit Gemüse an», ist Jera begeistert.

Ein kleines Detail, das dem Fotografen besonders gut gefallen hat. Alexander Wagner

Bis dahin soll auch das Wetter wieder mitspielen. Und wer weiss, vielleicht hat ja der pflotschnasse Mittwoch auch sein Gutes und die Kantonsregierung hebt das Feuerverbot bis zum Wochenende doch noch auf.