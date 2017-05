64 Hektaren Wald hat der Orkan Lothar am 26. Dezember 1999 in Sarmenstorf buchstäblich flachgelegt. Das hat in der Forstkasse ein längerfristiges Loch von rund 1 Mio. Franken verursacht. Der überwiegende Teil der Schäden wurde wieder aufgeforstet. Auf rund 2,7 Hektaren läuft seither jedoch ein Forschungsprojekt von nationaler Bedeutung. Fachleute der Eidgenössischen Versuchsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) haben über Jahre hinweg beobachtet, ob sich ein Wald nach einem Sturm tatsächlich selber helfen kann, wenn auf menschliche Eingriffe gänzlich verzichtet wird.

Direkter Vergleich vor Ort

Besonders spannend macht das Projekt die unmittelbare Vergleichsmöglichkeit. Eine ungefähr gleich grosse Fläche in direkter Nachbarschaft wurde nach dem Sturm geräumt und aufgeforstet. Seit 2001 hat die WSL mehrere Waldinventuren durchführen lassen. Auf einer Informationstafel im Buchwald wird anschaulich erläutert, was man dabei festgestellt hat.

«Die Inventuren zeigen, dass von selbst ein dichter Mischwald aufgewachsen ist. Er besteht zu etwa zwei Dritteln aus Buchen und zu einem Drittel aus anderen Laubbäumen», hält die WSL dort fest. Bis 2010 seien viele Bäume so gross geworden, dass sie sich gegenseitig bedrängten, und daher sei ein Teil bereits wieder abgestorben.

Verschiedene Aspekte beleuchtet

Auf einer Grafik lässt sich zudem die Entwicklung von Bäumen und Sträuchern im «normalen» Waldstück sowie auf der Versuchsfläche zwischen 2001 und 2010 ablesen. Die WSL hat in diesen Jahren jedoch nicht nur Bäume und Sträucher beobachtet, sondern – unter anderem – auch untersucht, ob sich Pilze und Käfer im naturbelassenen Raum oder im bewirtschafteten Waldstück daneben besser entfalten können. Die Wissenschaftler haben sich bei ihren Studien aber nicht auf den «Lothar-Wald» in Sarmenstorf beschränkt. Vielmehr ist im gleichen Zeitraum auch eine von ihrer Beschaffenheit her ähnliche Waldfläche in der Region untersucht worden, die nicht vom Orkan betroffen war.

Am Samstag, 20. Mai, wird die Bevölkerung der Gemeinden Bettwil, Fahrwangen, Meisterschwanden und Sarmenstorf, die zum zwischenzeitlich geschaffenen Forstbetrieb Lindenberg gehören, vor Ort aus erster Hand über die bisherigen Ergebnisse der Forschung sowie über das weitere Vorgehen informiert.

Dabei werden verschiedene Aspekte des Projekts beleuchtet. Peter Brang von der WSL informiert über die wissenschaftlichen Erkenntnisse und wird auch darauf eingehen, ob diese allenfalls Auswirkungen auf die bisher geltende Lehrmeinung haben könnten. Kreisförster Erwin Jansen wird sich mit den wirtschaftlichen Aspekten befassen und Förster Urs Meyer sich dem Thema Waldpflege, Artenvielfalt und Waldnutzung widmen. An einem vierten Posten soll auch aufgezeigt werden, wie ein Wald heute möglichst bodenschonend für die Bewirtschaftung erschlossen wird.

Versuch über 25 Jahre

Das Forschungsprojekt in Sarmenstorf ist vom Kanton initiiert worden. Er hat die Ortsbürgergemeinde Sarmenstorf damals mit 15 000 Franken dafür entschädigt, dass sie die erwähnte Waldfläche während 25 Jahren sich selber und der Wissenschaft überlassen. Die Ortsbürgergemeinde hat dem Ansinnen am 1. Dezember 2000 deutlich zugestimmt.

Mittlerweile sind 17 Jahre vergangen und die Untersuchungen der WSL praktisch abgeschlossen. Am Waldumgang wird auch die Zukunft angesprochen. Noch ist offen, ob der Nutzungsverzicht wirklich 25 Jahre dauert oder ob kleinere Eingriffe schon früher möglich sind.