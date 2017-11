Es war längst dunkel geworden. Die Kälte und der leichte Nebel liessen die Wohler Strassen schon fast gespenstisch erscheinen. Doch immer wieder bogen Autos oder Fussgänger am Freitagabend in die Hofmattenstrasse ab. Bei der Sportanlage angelangt, war schnell klar warum: Die neunte Ausgabe der Raiffeisen-Unihockey-Night fand gerade statt. Einmal im Gebäude angekommen, erinnerte nichts mehr an die winterliche Stimmung von draussen. Gelächter, Diskussionen über Schiedsrichterentscheide und Musik hallten durch die Räume der Sportanlage.

Insgesamt 32 Teams, bestehend Kantischülern und Schülern des Berufsbildungszentrums Freiamt (bbz), spielten bis tief in die Nacht um den Turniersieg. Unter den Zuschauern waren nicht nur Mitschüler, sondern auch Leute, die an keine der teilnehmenden Schulen gingen. So hatten sich bei einigen Mannschaften regelrechte Fangemeinden auf der Tribüne eingefunden.

Der Sport im Mittelpunkt

Der Anlass hat sich längst als Teil der Schulkultur etabliert: «Bei den Erstklässlern muss man immer noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, danach kommen aber die meisten Klassen regelmässig», erklärte Simon Villiger, OK-Chef der Unihockey-Night. «Etwa ein Monat vor dem Turnier laufen deswegen die meisten Sportlehrer bereits mit dem offiziellen Unihockey-Turnier-T-Shirt im Sportunterricht herum», sagte Villiger und präsentierte sein T-Shirt mit einem breiten Lächeln.

Die Unihockey-Night wurde gemeinsam mit der Kantonsschule Wohlen auf die Beine gestellt und ist in dieser Form einzigartig: «Für diese Schulstufe ist ein Sportanlass dieser Grösse und in dieser Art recht speziell. Wir haben Securitas und professionelle Schiedsrichter engagiert. Zudem tritt zwischen Vor- und Finalrunden eine professionelle Tanzgruppe aus Österreich auf. Das Niveau der Spiele ist sehr hoch», so Villiger.

Nebst der Freude am Sport soll das Turnier aber auch den Klassenzusammenhalt stärken. Die Mannschaften waren deswegen immer klassenweise. Nach einem Blick in die plaudernden und lachenden Schülermengen, kann getrost behauptet werden, dass dieses Ziel erreicht wurde.