Hier soll ein Dorf im Dorf für 510 Einwohner entstehen

Ein Dorf im Dorf mit 240 Wohnungen für etwa 510 Bewohner soll in den nächsten Jahren im Beriker Riedacher entstehen. Das Gebiet für die Überbauung befindet sich in der Nähe der Kreisschule Mutschellen. Das Richtprojekt geht von der Realisierung von 16 Flachdach-Mehrfamilienhäusern in fünf Etappen aus. Ferner sieht die Planung 260 Tiefgaragenplätze vor.

Verfügt die Gemeinde mit ihren aktuell rund 4800 Einwohnerinnen und Einwohnern über die entsprechende Infrastruktur, um den Anschluss der Siedlung Riedacher mit über 500 Bewohnerinnen und Bewohnern zu verkraften? Oder muss mit jeder Bauetappe auch eine Erweiterung des Versorgungsnetzes einhergehen und schliesslich noch ein neues Schulhaus gebaut werden, was zur Erhöhung des Steuerfusses führen würde? «Nein, das ist nicht erforderlich. Unsere Anlagen und Einrichtungen sind gut ausgebaut. Die Kapazität reicht aus für die neuen Liegenschaften mit dieser Anzahl Bewohner», erklärt Gemeindeammann Stefan Bossard. Auch müsse der Steuerfuss nicht erhöht werden.

Die Mitwirkung der Bevölkerung am Gestaltungsplan musste nach Angaben des Gemeindeammanns wegen der aktuellen Pandemiesituation nicht verlängert oder verschoben werden. «Wir haben sehr viele positive Reaktionen und Meinungen erhalten. Themen waren unter anderem die Grenzabstände und die Zufahrt. Wir haben die Anliegen im Gemeinderat besprochen und sorgen dafür, dass sie in die Planung einfliessen werden», so Stefan Bossard. Zur Bewohnerzahl von 510 meinte er, dass die Angabe aus dem Richtprojekt stammt und somit noch nicht definitiv sei. Und zur Frage, ob es Miet- oder Eigentumswohnungen oder einen Mix von beidem geben werde, sagt er: «Wir prüfen im Moment sämtliche Varianten und Modelle. Einen Mix gibt es, aber entschieden ist noch nichts.»

Überbauung kostet 60 bis 80 Millionen Franken

Das Land im Gebiet Riedacher ist zu rund zwei Drittel im Besitz der Einwohner- beziehungsweise der Ortsbürgergemeinde und zu etwa einem Drittel Privateigentum. Wie der Gemeindeammann erwähnt, müsse für die Bauten auf dem Gemeindeland mit Kosten von etwa 40 Millionen Franken gerechnet werden. Die finanziellen Aufwendungen für die gesamte Überbauung dürften ungefähr 60 bis 80 Millionen Franken betragen. «Für uns ist die Überbauung im Ried­acher eine Riesenchance – für die Gemeinde soll daraus auch ein entsprechender Ertrag resultieren. Es entsteht ein neuer Ort mit Freiraum im Grünen an guter, zentraler Lage mit hoher Wohnqualität», stellt Gemeindeammann Bossard fest.

Noch wird der Boden im Ried­acher landwirtschaftlich genutzt. Doch bereits 2015 wurden mit der Gesamtrevision der Nutzungsplanung die planungs- und baurechtlichen Grundlagen für die Arealentwicklung geschaffen. Dabei ist das Gebiet einer dreigeschossigen Wohn- und Mischzone zugewiesen und mit einer Sondernutzungsplanpflicht überlagert worden.

Parallel zum Gestaltungsplanverfahren erfolgt die Landumlegung. Nach der kantonalen Vorprüfung, voraussichtlich im Juli, und der öffentlichen Mitwirkung, ist noch in diesem Herbst die öffentliche Auflage vorgesehen. Der Gestaltungsplan ist anschliessend vom Gemeinderat zu verabschieden und dem Kanton zur Genehmigung zu unterbreiten. Ob mit der Baubewilligung frühestens Mitte 2021 gerechnet werden kann, wie im Terminplan angegeben, wird sich weisen.