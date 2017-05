«Welchen Wunsch würden Sie sich in Ihrem Leben gerne noch erfüllen?» – das ist nur eine der Fragen, die Direktor Thomas Wernli und sein Team im Projekt «meine 24 Stunden» den Bewohnern der Pflegi Muri stellen möchten. Sie wollen mehr über deren Anliegen und Bedürfnisse erfahren. «Meine 24 Stunden» steht für die individuelle Tagesgestaltung in der Pflegi. Ziel des Projektes ist eine Implementierung von Selbstbestimmung und Normalität im Heim. «Niemand geht freiwillig ins Heim. Dennoch wollen wir unseren Bewohnern so gut es geht einen schönen Aufenthalt ermöglichen», hält Wernli fest. Die Sitten und Bräuche in der Pflegi sollen zu diesem Zweck hinterfragt werden. «Das Leben ist nicht sektorisiert. Es ist also wichtig, nachzuprüfen, ob sich das System für unsere Bewohner bewährt oder nicht», teilt der Direktor mit. Einen Mittelweg zwischen Selbstbestimmung und professioneller Pflege und Betreuung zu finden, sei jedoch immer anspruchsvoll. Gefragt sei deshalb vor allem die Flexibilität der Mitarbeiter. Die Befragungen dazu haben im Mai im Haus und auch bei älteren Menschen, die nicht in der Pflegi leben, begonnen. Geplant sind rund 40 Interviews.

Auf die Pflegi kommt einiges zu

«Beim Projekt ‹meine 24 Stunden› gehen wir von einem leeren Wohnbereich aus. Womit er gefüllt wird, sollen unsere Bewohnerinnen und Bewohner mitgestalten können», erklärt Wernli. Die Bewohner beantworten Fragen wie: «Was vermissen Sie hier sehr, was Ihnen früher wichtig war?», «Zu wem haben Sie jetzt viel Kontakt?», und «Was würden Sie als Direktorin/Direktor der Pflegi Muri sofort ändern?». Die letzte Frage liegt Direktor Thomas Wernli ganz besonders am Herzen, ergänzt er mit einem Schmunzeln.

Ändern soll sich in der Tat einiges. Neben «meine 24 Stunden» wurden an der Generalversammlung noch weitere Projekte erwähnt: Das Projekt Slow Stream beinhaltet ein in die Pflegi integriertes Rehabilitationsangebot. Statt im Spital behandelt zu werden, soll die Reha der Bewohner in die Pflegi verschoben und so in den Alltag integriert werden. «Wir sind spezialisiert auf die Reha bei älteren Patienten», argumentiert Wernli. Geplant seien nicht nur stationäre Aufenthalte, sondern auch ambulante. Zusätzlich laufen Vorbereitungen eines Wohnbereiches für jüngere hirnverletzte Menschen. Die Durchmischung, wie sie aktuell die Regel ist, sei nicht die beste Lösung.

Die ständige Verbesserung des Angebotes und der Pflege untermauert die Pflegi Muri mit der sanaCert-Zertifizierung, die sie als drittes Pflegeheim im Aargau mit der Erstzertifizierungsstufe 1 erreicht hat. Im November findet dazu das erste Überwachungsaudit statt. Für Wernli ist die Zertifizierung eine Bestätigung: «Kostenoptimierungen in einem Heim sind möglich.»

Kritik an Pflegeinstitutionen gibt es genug. Wernli erwähnt einen Artikel aus der NZZ am Sonntag, in dem der Zustand in verschiedenen Altersheimen kritisiert wird. Ein Beispiel: Lasagne habe bloss eine Schicht Pasta mit etwas Hackfleisch drauf, ohne Béchamelsauce, heisst es beispielsweise. Wernli fügt an: «Bei uns hat die Lasagne also drei Blätter und eine hervorragende Béchamelsauce.»