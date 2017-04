Um die kleine, runde Wiese im Islerpark findet man am 6. Mai lokale Produkte, so weit das Auge reicht. In (hoffentlich erneut) sommerlicher Stimmung bietet der alljährliche Naturmärt den Besuchern weitaus mehr als nur Blümchen und Gemüse. Wildstaudensetzlinge und Pro-Specie-Rara-Tomatensorten zählen zwar nach wie vor zu den Highlights am Wohler Kultmärt, kulinarische Spezialitäten laden jedoch genauso zum Bleiben ein.

Nachhaltig hergestellte und hausgemachte Lebensmittel aus der Region gibt es, so viel das Herz begehrt: vom speziellen Baumnussöl über frisch gestochene Wohler Spargeln bis hin zu glutenfreien, biologischen Backwaren. Abgerundet wird das Marktangebot durch Kunsthandwerkliches, wie etwa handgefertigte Seifen und Körperpflegeprodukte.

Der diesjährige Märt wird zusätzlich eine Neuerung aufweisen: «Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren, setzen wir dieses Jahr auch auf Unterhaltung für die ganze Familie», erklärt Thomas Burkard, Präsident des Natur- und Vogelschutzvereines und Mitorganisator. Die Unterhaltungsstationen werden an den Ständen der beiden Organisatoren aufgebaut: Am Natur- und Vogelschutzvereinsstand wird es ein BioDio-Spiel geben und beim Infostand «Wildbienen» der Grünen Wohlen wird ein spannender Parcours aufgestellt. «Das ist die einzige Änderung. Ansonsten setzen wir auf Altbewährtes», so Burkard.

Sonne ist der Publikumsgarant

Altbewährt sind auch die Aussteller. Bei Absagen handelt es sich in den meisten Fällen um Terminkollisionen. Die Bereitschaft, im folgenden Jahr wieder auszustellen, sei glücklicherweise meistens da: «Eine Klasse aus dem Junkholz war beispielsweise letztes Jahr dabei. Da sie dieses Jahr verhindert sein wird, hat sie sich aber bereits für das nächste Jahr angemeldet», freut sich Burkard.

Die eine oder andere Absage komme ihm jedoch sogar gelegen, auch wenn er gerne mehr Stände annehmen würde: «Der Platz im Islerpark ist knapp, wir können nicht so viele Aussteller annehmen, wie wir gerne würden.» Der Naturmärt findet erst zum dritten Mal im kleinen Park vor dem Strohmuseum statt. Vorher war der Platz vor der NAB der alljährjährliche Bio-Hotspot. Auch wenn der neue Standort kleiner ist – mit Idylle und Charme, der an den Innenhof eines Schlosses erinnert, bleibt der Islerpark der klare Favorit.

Trotz beschränktem Platz wünscht sich Burkart natürlich viele Gäste. Das liegt jedoch nicht nur in seiner Hand: «Bis jetzt hatten wir immer wunderschönes Wetter. Das ist sicher ein bestimmender Faktor betreffend Zuschauerzahlen.» Das heisst: Teller ausessen, damit der Wohler Naturmärt auch dieses Jahr ein voller Erfolg wird.