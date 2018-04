«Ich war mega überrascht, wie brav die Kinder sind», freut sich Silvia Roos, die als Regisseurin mit den Theaterkindern die Spielszenen einstudiert und das Bühnendekor zeichnet und bastelt. «Sie müssen öfter warten, wenn ich mit Einzelnen probe, aber das ist nie ein Problem. Sie sind alle ungeheuer motiviert und lernen die Texte und Abläufe im Nu.» Besonders angetan sind die jungen Schauspieler auch von der Technik. Die Erzähler sprechen übers Mikrofon, und die Schüler bedienen in den Szenen selber eine Handkamera, deren Bilder live auf die Grossleinwand projiziert werden.

«Und das Essen ist fein!»

Während die Theaterkinder am Schauspiel arbeiten, studieren die Orchesterkinder die Musik ein. Am Dirigentenpult steht Claudia Vollenweider, die zusammen mit Stefan Roos Humbel fortlaufend die Arrangements anpasst, wenn sie nicht so klingen, wie sie sollten, oder wenn eine Passage die technischen Fähigkeiten der jeweiligen Musiker übersteigt. Während der Proben stehen immer auch Musiklehrer der Musikschule den einzelnen Instrumentenregistern zur Seite.

Für die Schüler der 2. bis 6. Klasse, die sich für diese Projektwoche anmelden konnten, gibt es viele gute Gründe, bei «Odyssee» mitzumachen: «Das Proben gefällt mir», sagt Gitarrist Kevin Anderegg (10) aus Jonen, «und dass es genug Pausen gibt.» Timothée Tully (12) aus Oberlunkhofen spielt Schlagzeug und findet «alles zusammen lässig, weil hier so präzise gearbeitet wird – und das Essen ist fein!» Heute schon ist klar, dass diese «Odyssee» ein Happy End haben wird.

Aufführungen: 14. April, 17 Uhr, und 15. April, 11 Uhr, Aula (Mehrzweckgebäude) der Schulanlage Oberlunkhofen, Eintritt frei.